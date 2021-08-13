Разделы

Интеграция Системное ПО ИТ в госсекторе
|

Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития Калужской области и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации программы импортозамещения информационных технологий в регионе.

Сотрудничество в рамках соглашения начнётся с перевода в ближайшее время автоматизированных рабочих мест сотрудников министерства на российскую операционной систему «Ред ОС». Таким образом, Минцифры Калужской области станет первым органом исполнительной власти в регионе, который выполнит в полной мере требования по импортозамещению ПО. «Ред софт» продолжит делиться опытом и компетенциями и с другими ведомствами региона.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский отметил, что подписание соглашений с компанией «Ред софт» и другими разработчиками – еще один важный шаг к импортозамещению ПО, который очень четко вписывается в стратегию цифровой трансформации региона.

«В ближайших планах совместно с Минцифры Калужской области – разработать дорожную карту по импортозамещению ПО, обеспечивая беспрерывность процессов и устойчивое повышение уровня независимости ИТ-инфраструктуры в субъекте. Уверены, что наш опыт обеспечит плавный и «безболезненный» переход на отечественное ПО, которое уже доказало конкурентоспособность в целом и преимущество в вопросах безопасности. «Ред софт» благодарит правительство Калужской области за доверие и сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры даст госорганам свободу в ИТ-развитии, чтобы оно не буксовало

В России протестируют новый диапазон для 5G

Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз

Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год

Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше

«Ростелеком» стал безальтернативным создателем госплатформы для назначения пенсий и соцпособий онлайн

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM

Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

Показать еще

Наука

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров
Показать еще