Запасы электроники в России тают на глазах. Ритейлеры бьют тревогу

Российские ритейлеры начали говорить об истощении ассортимента товаров. С полок стремительно исчезают электроника и бытовая техника известных брендов. Розничные сети надеются на параллельный импорт и вкладываются в развитие собственных торговых марок.

Техники становится все меньше

В России зафиксировано сокращение ассортимента электроники в сетях распространения. Как пишет РБК, основная тому причина – почти полное отсутствие производства в России и масштабные проблемы с поставками из-за рубежа.

Аналогичная ситуация складывается и в сегменте бытовой техники. Масштабы спроса сильно превышают объемы поставок.

Факт наличия проблемы подтвердил изданию коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. С его слов больше всего сокращение ударило по ассортименту товаров европейских, корейских и американских брендов. Что касается электроники, то это в первую очередь Apple и Samsung, сбежавшие из России еще в начале марта 2022 г.

Samsung представлена и в сегменте бытовой техники. Здесь ее уход тоже сильно сказывается на общем разнообразии ассортимента. Также наблюдается нехватка продукции Bosch, Dyson, Electrolux и Miele.

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Погудалов отметил, что происходящее является, по большей части, следствием именно прекращения поставок техники в Россию. «В остальных случаях это проблемы на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности найти обходные пути для альтернативного ввоза готовой продукции», – добавил он.

Аналогичные сведения поступают и из «Связного». Вице-президент по закупкам и развитию сети Михаил Догадин сказал изданию, что ассортимент электроники действительно сократился, и что в первую очередь в этом виноваты Apple и Samsung.

В «Мегафоне» подтвердили CNews факт сокращения ассортимента. «Несмотря на сокращение ассортимента, потребители не останутся без электроники», – сказал CNews Давид Борзилов, директор по продажам «Мегафона». «Мы регулярно получаем поставки от наших партнеров по большинству товарных категорий, а наших складских запасов хватит на длительное время», – добавил он.

«Продукция всех ведущих производителей крупной бытовой техники сейчас есть в наличии, и мы также активно расширяем наш портфель КБТ (крупная бытовая техника – прим. CNews) новыми немецкими, китайскими и российскими брендами. Так, у нас появились такие производители как Sсhaub Lorenz и Korting», – рассказали CNews представители «Ситилинка».

Надежда на собственные бренды

Один из способов борьбы с дефицитом импортной техники на витринах российских магазинов – это запуск сетями распространения собственных торговых марок. По этому пути пошла группа «М.видео-Эльдорадо».

В настоящее время она развивает свои бренды Novex и Hi. Novex группа развивает с августа 2020 г. «Спрос на наши собственные торговые марки Hi и Novex вырос более чем вдвое за последние пару месяцев по сравнению с прошлым годом», – сообщили CNews представители «М.видео-Эльдорадо».

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Другая альтернатива – замена техники раскрученных марок на устройства известных, но не столь популярных брендов. «Техника большинства привычных для россиян брендов представлена у нас онлайн и в магазинах и в то же время, появляются новые или расширяют свое присутствие уже знакомые бренды», – сказали CNews в «М.видео-Эльдорадо».

На российское производство надежды нет

Многие иностранные компании, выпускающие электронику и бытовую технику, располагают собственными заводами на территории России. Например, Samsung еще в начале сентября 2008 г. открыла свою фабрику под Калугой по производству телевизоров. В конце марта 2022 г. его работа была приостановлена по решению корейского руководства. Официальная причина – проблемы с логистикой.

У LG тоже есть завод в России. Он расположен в Рузском районе Московской области и занимается производством телевизоров и бытовой техники. Сразу после закрытия завода Samsung она задумала последовать примеру своего конкурента.

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Как пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), до начала спецоперации на Украине в России выпускалось 90% продаваемых в российских сетях стиральных машин и холодильников, а также 85% смарт-ТВ и компьютеров.

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По информации источников издания, завод LG в Подмосковье больше не может выпускать технику из-за нехватки комплектующих. Другие же источники утверждают, что лишь у китайских и турецких вендоров производство в России полностью локализовано. «Проблемы возникли с наличием основных компонентов, которые или уникальны, или им нельзя быстро найти замену: это двигатели для стиральных машин, матрицы для телевизоров, чипы, платы и пр. Без этого нельзя собрать готовый продукт, в итоге возник дефицит по ассортименту», – утверждают они.

Надежда еще теплится

Алексей Погудалов отметил, что сокращение ассортимента техники в российских сетях «смягчили имеющийся у магазинов запас техники и отрицательная динамика спроса на электронику». «На сегодняшний день освободившиеся места активно занимают китайские и турецкие производители. И как мы все знаем, на территорию России уже пришли первые машины с продукцией из разрешенного списка параллельного импорта, часть из них мы уже видим на полке», – добавил он.

Под параллельным импортом в данном случае подразумевается обычный «серый» импорт, то есть ввоз техники в страну без разрешения правообладателя. Российские власти полностью легализовали этот вид бизнеса, хотя это и временное решение. Список иностранных брендов, чьи товары могут быть ввезены в страну на условиях параллельного импорта, насчитывает 200 позиций. Первые партии товаров были поставлены в Россию в конце мая 2022 г.