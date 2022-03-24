Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru

Холдинг VK лишился доступа к облачным офисным сервисам Microsoft, на которых основывалась часть функций почты Mail.ru. У пользователей пропала возможность просматривать прикрепленные к письмам файлы. Microsoft ушла из России в начале марта 2022 г., но не говорила, что будет разрывать действующие контракты. VK пришлось экстренно искать замену импортным сервисам среди российских аналогов.

VK остался без Microsoft

Российский интернет-холдинг VK, в прошлом Mail.ru Group, остался без доступа к серверам Microsoft, пишут «Ведомости». Американский софтверный гигант закрыл доступ, что привело к проблемам в работе почтового сервиса Mail.ru.

Пользователи лишились возможности просматривать файлы, прикрепленные к письмам. Проблема возникла еще в середине марта 2022 г., однако о том, что все дело в Microsoft, представители VK сообщили лишь спустя неделю.

«Это произошло после того, как Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, из-за чего пользователи лишились возможности просматривать вложения из писем», – заявили изданию сотрудники холдинга.

Напомним, что Microsoft приостановила свою деятельность на территории России в начале марта 2022 г., оставив россиян не только без лицензий на Windows и Office, но и без доступа к своему облаку Azure.

Mail.ru пришлось в срочном порядке искать альтернативу сервисам Microsoft

VK владеет рядом популярных интернет-сервисов. В дополнение к почте Mail.ru в его активах есть, помимо прочего, социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники».

Без каких-либо объяснений

Что именно послужило причиной приостановки сотрудничества VK и Microsoft, на момент публикации материала известно не было. Последняя ушла из России в угоду американским санкциям, которые повлекла за собой военная спецоперация России, начавшаяся во второй половине февраля 2022 г.

В своем заявлении об уходе из России Microsoft утверждала, что оставит страну без новых лицензий. О том, что под нож пойдут еще и действующие контракты, корпорация не уточняла. «Я думаю, имела место техническая проблема с использованием серверов Microsoft российской компанией. Возможно, появились определенные ограничения», – заявил «Ведомостям» неназванный источник.

По мнению главы направления «Разрешение It&Ip споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, контракт VK с Microsoft мог содержать пункт о расторжении в одностороннем порядке. Он сообщил изданию, что Microsoft могла пойти на это из-за антироссийских санкций со стороны США (Microsoft зарегистрирована в США и подчиняется решениям американских властей).

Экстренное импортозамещение

В сложившейся ситуации VK пришлось искать замену сервисам Microsoft для работы с прикрепленными файлами, которые он внедрил в свою почту Mail.ru еще в 2015 г. Речь, в частности, об Office Online.

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Как стало известно CNews, заменой послужила отечественная разработка «Автономный модуль редактирования». Проект разрабатывается компанией «МойОфис».

«“МойОфис” предоставил VK свой продукт “Автономный модуль редактирования” (АМР). Теперь пользователи сервисов “Почта” и “Облако Mail.ru” смогут открывать и просматривать текстовые и табличные файлы в браузере, в том числе с отображением рецензирования документа», – сообщила CNews коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова. С ее слов, сотрудничество VK и «МойОфис» началось еще в 2020 г.

Смотреть, но не редактировать

АМР – это новое решение компании «МойОфис», работающее с 2021 г. Оно предназначено для интеграции в сторонние веб-сервисы и просмотра офисных документов непосредственно из них.

АМР работает через браузер и, как утверждает Елена Непочатова, не использует вычислительные ресурсы сервера облачного провайдера. Как сообщили CNews представители «МойОфис», данный сервис по умолчанию позволяет редактировать документы непосредственно через браузер, однако пользователям VK эта опция пока недоступна. «Сейчас для пользователей VK наш продукт активирован только на просмотр, но его функциональность позволяет и редактировать, и создавать документы», – сообщили CNews представители компании.

На пользу России

Руководитель центра разработки отечественной компании Artezio Дмитрий Паршин считает, что отказ Microsoft сотрудничать с VK в плане предоставления ему доступа к ее облачным сервисам положительно скажется на процессе импортозамещения. «Давно всем известная программа импортозамещения начинает работать в России не под давлением государства, а исключительно из-за ситуации на рынке. В ближайшее время мы увидим много примеров импортозамещения как в крупном, так и небольшом бизнесе», – заявил он изданию.

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Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин полагает, что отказ VK от сервисов Microsoft в пользу российского их аналога «никак не повлияет на качество продукта для пользователей». «Переход информационных систем и массовых сервисов крупных ИТ-компаний на российские решения говорит о долгосрочных планах сотрудничества разработчиков. Мы видим, что отечественные продукты достигли определенного уровня зрелости, а сам рынок стал более самостоятельным», – добавил он