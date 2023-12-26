«Росатом» перевел отраслевую систему электронного документооборота на отечественную платформу «Атом.Контент»

Госкорпорация «Росатом» в лице компании «Философия.ИТ» (входит в «АТ Консалтинг») запустила в эксплуатацию отраслевую систему электронного документооборота на базе импортонезависимого ПО: отечественной платформы «Атом.Контент» и СУБД Postgres Pro. Об этом CNews сообщили представители компании «Философия.ИТ».

В рамках реализации задач по импортозамещению и достижению технологического суверенитета Госкорпорация «Росатом» перевела Единую отраслевую систему электронного документооборота (ЕОСДО) с иностранных продуктов на российское программное обеспечение. Проект реализуется с декабря 2019-го, «Философия.ИТ» присоединилась к нему три года назад. Совместной командой АО «Гринатом» и компании «Философия.ИТ» была создана и сертифицирована во ФСТЭК России платформа «Атом.Контент», внесенная в марте 2022 г. в реестр отечественного ПО.

Таким образом, был выполнен перевод ЕОСДО с OpenText Documentum на «Атом.Контент», а финальными шагами в ноябре 2023 г. стали миграция СУБД Oracle на СУБД Postgres Pro и запуск системы в промышленную эксплуатацию, все предприятия атомной отрасли России перешли с ЕОСДО 1.0 на импортонезависимую ЕОСДО 2.0. В рамках проекта реализован перевод серверной инфраструктуры, обеспечено интеграционное взаимодействие со смежными системами, а также выполнен ряд оптимизационных задач, которые позволили сохранить целевые показатели производительности. В настоящее время в системе работают более 110 тыс. пользователей, выполняется более 30 тыс. поручений ежедневно.

Созданная в ходе проекта импортонезависимая технологическая платформа «Атом.Контент» представляет собой фреймворк, позволяющий реализовать бизнес-логику системы управления контентом в любых приложениях, требующих обработки больших объемов данных. И, поскольку текущая база ЕОСДО на Postgres Pro составляет около 20 ТБ, объем контента – более 300 ТБ, на сегодняшний день «Атом.Контент» является одной из немногих технологических платформ в России, работающих в подобных масштабах в централизованной архитектуре.

Решение используется в качестве хранилища контента в новых корпоративных проектах «Росатома». Решение повторяет объектную модель и систему классов OpenText Documentum. Также есть возможности для использования платформы на внешнем рынке, в этом случае госкорпорация будет выступать в роли вендора отечественного ПО. Таким образом, российские организации получают возможность использовать «Атом.Контент» как технологическую основу на своих проектах и перейти от старых разработок к использованию современных российских решений.

«Пользователями ЕОСДО являются более 110 тыс. работников предприятий атомной отрасли. Поэтому важность реализованного обновления системы невозможно переоценить. Мы обеспечили импортонезависимость электронного документооборота в «Росатоме», при этом новое решение имеет высокие показатели в части функциональности и масштабируемости, а также позволяет тиражировать проектный опыт внутри отрасли и на внешнем рынке», — сказал Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом».

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«Электронный документооборот – одна из сильнейших компетенций нашей компании. Для нас большая честь участвовать в столь значимом отраслевом проекте для мирового лидера атомной энергетики. Хотелось бы отметить, что в ходе работы «родился» полноценный отечественный EСM-продукт, а сам процесс миграции в таких масштабах на новую платформу и СУБД прошел незаметно для пользователей. Большое спасибо объединенной команде проекта», — сказал Сергей Шилов, управляющий партнер группы компаний «АТ Консалтинг».

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 330 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственной дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новое индустриальное программное обеспечение»; с 2021 г. реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 г. выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

«АТ Консалтинг» (предприятие госкорпорации «Росатом») — российская группа компаний, основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Более 20 лет работает в сфере системной интеграции и заказной разработки. В партнерстве с компаниями-лидерами телекоммуникационного, финансового, производственного, топливно-энергетического секторов, а также органами государственной власти и региональными ведомствами «АТ Консалтинг» реализует стратегически важные проекты. Ключевые направления деятельности: внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. Команды компании развивают современные технологии и обладают экспертизой в сфере искусственного интеллекта, облачных решений, DataScience и др. «АТ Консалтинг» участвовала в ряде крупных внедрений, включая сотрудничество с ПАО «Ростелеком» на проектах, связанных с концепцией электронного правительства.