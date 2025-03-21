Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прокопенко Алексей
|21.03.2025
|Ozon расширяет логистическую инфраструктуру на Ставрополье 1
|01.11.2010
|«Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси» 1
Прокопенко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Акатов Роман 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.