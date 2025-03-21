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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прокопенко Алексей


21.03.2025 Ozon расширяет логистическую инфраструктуру на Ставрополье 1
01.11.2010 «Комстар» организовал работу аутсорсингового call-центра для клиник «Медси» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Прокопенко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3782 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9420 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4057 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24710 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2895 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 1
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн Центр Хостинг 13 1
Акатов Роман 16 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1755 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9965 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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