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«Яндекс Маркет» поможет предпринимателям купить готовые пункты выдачи заказов

С помощью «Яндекс Маркета» любой предприниматель теперь сможет выбрать и купить готовый к работе пункт выдачи заказов — с уже установленной вывеской, оформленным помещением и фирменной мебелью. Это доступно как владельцам ПВЗ сервиса, так и тем, кто до сих пор с ним не сотрудничал: им достаточно зарегистрироваться в личном кабинете. Дальше нужно найти на интерактивной карте подходящий пункт и подать заявку на его приобретение. Новая возможность пригодится тем, кто хочет расширить собственную сеть ПВЗ или начать бизнес с уже готового пункта. С помощью сервиса можно быстро и без участия сторонних площадок купить такой ПВЗ, чтобы сразу в нём работать.

Информацию о доступных к покупке ПВЗ сервис получает напрямую от их владельцев. Маркет анализирует эти пункты на рентабельность и, если всё в порядке, добавляет их на карту. Потенциальному покупателю достаточно выбрать на ней пункт и отправить заявку сервису. «Маркет» пришлёт контакты продавца пункта тому, кто первым отправит заявку на этот ПВЗ.

Карта в личном кабинете партнёра показывает не только готовые к продаже пункты, но и помещения для открытия новых. «Маркет» уже одобрил эти места, поэтому их не нужно согласовывать с сервисом.

На карте также обозначены зоны, в которых находятся одобренные помещения и готовые пункты. Типы рекомендуемых зон различаются в зависимости от их клиентского потенциала и количества уже открытых ПВЗ «Маркета». Если пункт находится в зоне с небольшим числом ПВЗ и с достаточным потенциалом, то в первые полгода работы он получает дополнительное вознаграждение до 250 тыс. руб. в месяц.

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