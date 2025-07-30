«МегаФон» улучшил условия видеонаблюдения для ПВЗ

Оператор перезапустил линейку продуктов видеонаблюдения для пунктов выдачи. Обновленные решения адаптированы под требования крупнейших маркетплейсов и предоставляют владельцам условия для обеспечения безопасности, контроля и управления бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис видеонаблюдения теперь доступен в двух вариантах: «под ключ», что включает поставку оборудования, монтаж, настройку и хранение архива записей, или сервисную модель, где клиент самостоятельно монтирует оборудование (любые IP-камеры) и вносит абонентскую плату за использование облачного хранилища с архивом от 30 до 90 дней. Кроме того, изменения затронули стоимость облачного хранения, она снизилась до 50% от существовавших ранее условий. До обновления условий сервис был доступен только в коробочном исполнении и с фиксированным сроком хранения записей на 90 дней.

Решение соответствует законодательной и нормативно-правовой базе: оборудование включено в список ФСТЭК, программная часть — в реестр отечественного ПО. Данные с камер хранятся и обрабатываются в облаке «МегаФона», что исключает несанкционированный доступ и утечки.

Видеонаблюдение помогает бизнесу не только соответствовать требованиям торговых площадок, но и решать другие операционные задачи: мониторить трудовую дисциплину, очереди, нарушение порядка, отслеживать активность в ПВЗ и получать управленческую отчетность. Дополнительно можно добавить камеры из разных пунктов в единый ситуационный центр и управлять каждым объектом через личный кабинет, консолидируя аналитику и отчетность.

«Мы следим за изменениями в требованиях торговых площадок к организации видеонаблюдения в ПВЗ и адаптируем свои решения, чтобы помогать клиентам соответствовать им. Нововведения помогут оптимизировать затраты, избегать штрафов, объективнее разрешать конфликтные ситуации, контролировать работу персонала и качество обслуживания», — сказал Андрей Кузнецов, директор по сегментному маркетингу и IoT.