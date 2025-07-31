Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Модульбанк запустил услугу удаленного открытия ПВЗ под ключ

Модульбанк обновил услугу по открытию пункта выдачи заказов под ключ. Теперь весь процесс можно пройти удаленно.

Свой собственный ПВЗ — это вариант инвестиций для предпринимателей и продавцов на маркетплейсах, где возможна быстрая окупаемость, выдача заказов приносит доход круглый год. Для продавцов это еще и возможность приумножить выгоду от продаж своего товара.

Специалисты Модульбанка открыли уже более 200 пунктов выдачи заказов. Они проанализируют локации, спрогнозируют доход, помогут купить или открыть ПВЗ с нуля, под ключ выстроят все процессы, обучат персонал и выведут ПВЗ на прибыль.

«Летом аренда недвижимости дешевле, поэтому можно выгодно открыть точку, а к осенне-зимнему сезону — уже быть на пике выручки», — сказал Артем Кунгурцев, руководитель направления ПВЗ в Модульбанке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще