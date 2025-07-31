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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кунгурцев Артем


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Модульбанк запустил услугу удаленного открытия ПВЗ под ключ 1
08.02.2023 Специалист ДИТ Москвы получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кунгурцев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 423 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29862 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1494 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10971 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4107 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 330 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 785 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53385 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 309 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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