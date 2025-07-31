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Кунгурцев Артем
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Модульбанк запустил услугу удаленного открытия ПВЗ под ключ 1
|08.02.2023
|Специалист ДИТ Москвы получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал» 1
Кунгурцев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 423 1
|Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2631 1
|Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 785 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151498 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 1
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