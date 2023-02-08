Специалист ДИТ Москвы получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал»

Начальник управления информационной безопасности ДИТ Москвы Артем Кунгурцев получил премию «Серебряный кинжал» за вклад в развитие и становление безопасного информационного общества в Российской Федерации. В Москве реализуется целый ряд проектов по повышению грамотности в сфере ИБ как для граждан, так и для специалистов по информационной безопасности.

ИБ-обучение в столице

Эксперты Национального форума в сфере информационной безопасности «Инфофорум» отметили вклад специалистов столичного Департамента информационных технологий в формирование и развитие знаний в области информационной безопасности. Лауреатом профессиональной премии «Серебряный кинжал», вручаемой в рамках «Инфофорума», стал начальник управления информационной безопасности ДИТ Москвы Артем Кунгурцев.

«Мы придаем огромное значение формированию знаний в части информационной безопасности при работе в сети не только среди специалистов. Сегодня знать и уметь применять правила цифровой гигиены особенно важно: многие повседневные задачи москвичи привыкли решать онлайн. В прошлом году на портале mos.ru мы запустили комплексный проект «Безопасность в интернете» . Он в доступной форме рассказывает горожанам, как защитить свои данные в интернете, учит безопасно обращаться с личной информацией, а также напоминает об опасности спама, простых паролей и открытых профилей в социальных сетях», — рассказал начальник Управления информационной безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Артем Кунгурцев.

Эксперты Национального форума в сфере информационной безопасности «Инфофорум» отметили вклад специалистов столичного Департамента информационных технологий в формирование и развитие знаний в области информационной безопасности

Он также отметил, что на базе павильона «Умный город» на ВДНХ для горожан регулярно проходят конференции, вебинары и семинары по вопросам информационной безопасности.

Для сотрудников органов исполнительной власти Москвы специалистами ДИТ были разработаны и постоянно актуализируются методические документы по выполнению требований законодательства по информационной безопасности, регулярно проводятся учебно-методические занятия с ответственными специалистами.

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В 2022 году были запущены два уникальных отраслевых курса для специалистов и руководителей по ИБ, которые обеспечивают защиту информации в органах власти и организациях. Первый поток курса, предназначенный для специалистов, работающих в сфере здравоохранения, успешно завершен . Ежегодно проходить обучение по каждой из этих программ смогут около 350 специалистов.

Премия «Серебряный кинжал»

Профессиональная премия в области информационной безопасности «Серебряный кинжал» учреждена Оргкомитетом Национального форума информационной безопасности «Инфофорум» в 2004 году. Премия является символом признания профессионального вклада специалистов и организаций в развитие и становление безопасного информационного общества в Российской Федерации. В 2023 году премия присуждается в 20-й раз. За все годы лауреатами премии стали более 150 специалистов и коллективов из России и зарубежных стран.