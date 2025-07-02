Цифровая оферта «Почты России» стала в полтора раза популярнее у МСБ

С января по май 2025 г. число предпринимателей МСБ, ставших клиентами «Почты России» по цифровому договору оферты, выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Ежемесячно к услугам компании таким способом подключается порядка 5000 представителей малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

9 из 10 договоров с «Почтой России» заключаются в формате цифровой оферты. Процедура занимает две минуты: достаточно зарегистрироваться на pochta.ru и в форме заполнить несколько полей, большая часть данных подгрузится из системы автоматически. Распечатывать или приносить бумаги в отделение не нужно. Пополнять баланс можно моментально с помощью СБП.

Сейчас договор оферты позволяет пользоваться такими почтовыми услугами, как прием и доставка письменной корреспонденции, посылок и грузовых отправлений (включая транспортно-экспедиционные услуги и услуги перевозки), переводы наложенных платежей, абонирование ячеек почтового шкафа и др.

«Почта всесторонне поддерживает малый и микробизнес. Зная, сколько трудностей приходится преодолевать предпринимателям, прежде чем выйти на устойчивый уровень, мы ставим перед собой цель не только обеспечивать их качественными услугами, но и делать процессы взаимодействия с нами максимально бесшовными, начиная с самого первого шага — начала сотрудничества», — отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Почта России» ввела для юридических лиц единый договор оферты в IV квартале 2023 г. Формат дал клиентам доступ к самым востребованным услугам компании без необходимости заключать какие-либо дополнительные соглашения.