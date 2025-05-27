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«Почта России» переводит в цифру корреспонденцию ПИК

«Почта России» оцифровывает основной объем исходящей юридически значимой корреспонденции ПИК, это позволяет девелоперу вместо бумажных писем отправлять простые и заказные в электронном виде, сохраняя юридическую значимость сообщений, и экономит время и ресурсы. Сотрудники центра оцифровки «Почты России» сканируют отправления, которые далее через API передаются адресатам с соблюдением всех норм кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Объем обрабатываемой корреспонденции ПИК будет доходить до 50 тыс. страниц в квартал. Согласно внутренним исследованиям «Почты России», оцифрованный документооборот сокращает общее время обработки документации на 25%.

До конца 2025 г. партнеры планируют перевести в электронный формат входящую корреспонденцию ПИК, которую доставляет «Почта России». Оцифровываться также будут письма, поступающие филиалам в регионах присутствия и застройщикам, являющимся частью группы ПИК. Это «Почта России» реализует с помощью сервиса «Оцифровка письменной корреспонденции». Электронные копии писем проще распределять, сортировать, а также контролировать их получение конкретным адресатом. Кроме того, исчезает риск утраты или порчи.

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«Все больше наших клиентов переходит на электронные заказные письма, оценив удобство и эргономичность сервиса. Перевод корреспонденции в цифровой формат сокращает временные затраты и упрощает управление документооборотом, обеспечивая безопасность передачи юридически значимых сведений между сторонами», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Почта России» запустила пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота клиентов осенью 2020 г. За 2024 г. компания обработала более 1 млн электронных писем и оцифровала свыше 3 млн страниц документов для корпоративных заказчиков.

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