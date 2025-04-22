Счетная палата: В работе «Почты России» есть «целый комплекс системных проблем»

Счетная палата проверила деятельность «Почты России» и выявила ряд проблем. Долг компании увеличивается, отделения закрываются, их модернизация буксует, производственный персонал в дефиците из-за низких зарплат, а управленческий штат, наоборот, растет, как и фонд оплаты его труда.



Убытки «Почты России» растут

Деятельность «Почты России» признана неэффективной по итогам проверки Счетной палаты (СП). С отчетом ведомства ознакомился Forbes. О выявленных нарушениях СП проинформировала Федеральную налоговую службу (ФНС) и Генпрокуратуру.

Аудиторы сделали вывод, что доступность почтовых услуг не повышается, в компании есть «целый комплекс системных проблем», которыми вызвана ее убыточность.

В 2022-2023 гг. убытки «Почты России» составили 31 млрд и 8,8 млрд руб., на 2024-2025 гг. прогнозируются убытки на 28,1 и 44 млрд руб., указано в документе. При общепринятых значениях коэффициента «чистый долг/EBITDA» в три-пять у «Почты» в 2024 г. этот показатель составил 69,6. Общие долги с 2020 г. выросли на 70% — до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 гг. увеличились на 79,7% (до 10,6 млрд руб.).

Что выяснила Счетная палата

При акционировании компании в 2019 г., уточняется в отчете СП, предполагалось создать «клиентоориентированную компанию, реализующую важные социальные функции». Однако фактически в последние годы доступность почтовой связи для населения сократилась.

«Почта России» Количество работающих отделений «Почты России» и почтовых ящиков в 2020-2023 гг. значительно сократилось

В 2020-2023 гг. почти вдвое увеличилось количество отделений, работающих в сокращенном режиме; более шести тыс. отделений (каждое шестое) было в статусе временно неработающего; количество почтовых ящиков вне отделений связи уменьшилось более чем в два раза. Было также выявлено 136 нарушений установленных сроков доставки пенсий. Средний износ объектов недвижимости «Почты России» составляет 70%.

Выделенные в 2021-2025 гг. из федерального бюджета «Почте России» более 17 млрд руб. на модернизацию более трех тыс. отделений в сельских и труднодоступных местностях были использованы недостаточно эффективно — более 700 почтовых отделений в 2022-2023 гг. были отремонтированы не вовремя.

Действующая бизнес-стратегия у компании отсутствует, нет рабочего механизма формирования бизнес-планов. Бизнес-план на 2024 г., например, был утвержден за 18 рабочих дней до конца года.

Одной из ключевых проблем названа нестабильная система управления — за пять лет оргструктура компании пересматривалась 25 раз, сменилось три гендиректора. Заместители гендиректора в среднем пребывали на посту год и пять месяцев, минимально — девять месяцев. «Постоянного» главного бухгалтера в компании нет, с 20 сентября 2023 г. по настоящее время его функции выполняет по совместительству (0,1 ставки, то есть около 48 мин в день) один из заместителей гендиректора.

Низкий уровень заработной платы производственного персонала привел к увеличению вакансий на таких позициях в 2,2 раза по сравнению с 2020 г. При этом штатная численность аппарата с первого января 2020 г. по первое ноября 2024 г. увеличилась примерно на треть, штат советников управленческого аппарата вырос на 65%, а фонд их зарплаты — на 48% (с 121,1 млн до 179,2 млн руб.).

Причины проблем

Основная цель «Почты России» согласно уставу акционерного общества, говорится в отчете СП, это извлечение прибыли. Она входит в противоречие с социальными и общегосударственными целями: «Это создает предпосылки для системного конфликта в вопросе государственной поддержки между “Почтой России” и государственными органами власти».

«Почте России» приходится доказывать «оптимальность осуществляемых расходов и невозможность мобилизации дополнительных доходов», что не принимается госорганами, в том числе из-за отсутствия методики раздельного учета доходов и расходов, и затягивает решение вопросов о господдержке, объясняет СП.

В результате компания активно занимает деньги, причем ни нормативные акты, ни внутренние документы лимит долга не ограничивают, показатель «чистый долг к EBITDA» не контролируется. Из-за этого «Почта» столкнулась с избыточным уровнем долговой нагрузки, пишет СП.

Новая попытка спасти государственного почтового оператора

Обращаясь в Генпрокуратуру и ФНС, Счетная палата дала следующие рекомендации: поручить Минцифры и «Почте России» подготовить проект стратегии развития почтовой связи до 2030 г. и составить перечень отделений, подлежащих модернизации; установить в директивном порядке предлагается установить лимит на показатель «чистый долг к EBITDA».

В самой «Почте России» видят позитивные тенденции, как сказал Forbes ее представитель. Это рост операционной прибыли и увеличение на 35%, производительности труда.

На модернизацию почтовых отделений Минцифры рассматривает выделение дополнительных 30 млрд руб. до 2030 г., писал ТАСС 21 апреля 2025 г.

В апреле 2025 г. министерство сообщило CNews о разработке проекта федерального закона, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию «Почты России».

Предполагается, что «Почта» начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий банков; станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции в почтовые ящики многоквартирных домов; внедрит электронные уведомления о почтовых отправлениях и платежах; получит возможность продажи безрецептурных лекарств; усовершенствует графики работы своих отделений.

Планируется также, что маркетплейсы смогут доставлять товары через «Почту России» — отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ.