Быстрые ответы на электронные заказные письма с «Почтой России»

«Почта России» добавила функцию быстрого ответа на полученные электронные заказные письма. Новая опция доступна как организациям, так и обычным гражданам. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Клиенты компании могут быстро отвечать на входящие электронные заказные письма прямо в личном кабинете на сайте zakaznoe.pochta.ru. Для этого достаточно кликнуть на кнопку «ответить»: система автоматически заполнит адрес получателя, останется лишь прикрепить необходимые файлы, произвести оплату и отправить письмо. В личном кабинете письму будет присвоен специальный информационный значок, отображающий номер письма, на которое отправлен ответ.

Новый функционал упростит процесс коммуникации клиентов с государственными органами и организациями, использующими сервис электронных заказных писем. Благодаря автоматической загрузке данных получателя сокращается время на подготовку и оформление ответа, минимизируются риски ошибок при вводе реквизитов.

С начала 2025 г. «Почта России» доставила 93 млн писем в электронном формате. Каждое третье письмо в России отправляется именно так. Уже более 15 млн человек и 50 тыс. организаций пользуются этой услугой.

Сервис «Электронное заказное письмо» позволяет передавать письма файлами непосредственно от отправителя получателю. Письмо можно получить через мобильное приложение почты России, сайт zakaznoe.pochta.ru или портал «Госуслуг». Для тех, кто предпочитает традиционные методы, «Почта России» предлагает распечатку и доставку письма на бумаге.

