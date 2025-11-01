Разделы

Безопасность Интернет
Исследование VK: почти треть молодых россиян проявляет агрессию в Сети

VK запустила информационную кампанию «Месяц осведомленности о кибербуллинге», посвященную росту информированности пользователей о травле в интернете. Специально для проекта компания провела исследование, в котором выяснила, как часто и почему молодые люди проявляют агрессию в Сети.

Согласно результатам опроса, почти треть молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет выступала в роли агрессора (29%)*. Только 5% агрессоров отметили, что пишут оскорбления осознанно с целью обидеть, остальные 95% рассказали, что делают это без злого умысла, а иногда даже не осознают, что могли кого-то задеть.

79% опрошенных наблюдали проявления кибербуллинга или знакомы с людьми, которые сталкивались с травлей в Сети. Жертвой становился каждый пятый респондент (21%). Среди тех, кто подвергался кибербуллингу, больше половины рассказали, что чаще всего люди пишут негативные комментарии под постами (более 60%), каждый второй респондент отметил агрессию и оскорбления в онлайн-играх (50%), а более 40% опрошенных замечали травлю на форумах и в чатах с незнакомыми людьми.

Жертвы кибербуллинга рассказали, что чаще всего распознавали его, когда агрессивное поведение и оскорбления повторялись многократно (62%), а также когда они происходили в общих чатах на виду у всех (59%). 57% опрошенных отметили, что оскорбления не были случайностью, агрессоры писали их специально.

Более половины агрессоров (57%) отмечают, что осознание того, к каким последствиям приводят насмешливые или дерзкие комментарии в Cети, поможет существенно сократить случаи кибербуллинга. 24% респондентов отметили, что еще одним фактором сокращения агрессии в Сети может стать поддержка друзей.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

Чаще всего в моменты написания негативных комментариев или сообщений агрессоры ощущают усиление негатива к окружающим (27%), испытывают сложности в построении взаимоотношений с людьми (23%) и теряют доверие к миру (20%).

Согласно результатам, юноши в большей степени склонны писать негативные комментарии и сообщения в Сети (62%). Кроме того, большинство агрессоров проживает в крупных городах с населением от 1 млн человек (79%).

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
