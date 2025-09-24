Разделы

В «VK Музыке» появился раздел «Детям»

«VK Музыка» запустила раздел «Детям» — с любимыми героями, безопасным поиском и эксклюзивным контентом для малышей и родителей. Новый раздел доступен в «VK Музыке» в приложении «ВКонтакте», а в ближайшее время появится и в отдельном приложении «VK Музыка».

Каталог нового раздела включает разнообразные подборки детских песен, сказок, аудиокниг, аудиоспектаклей и подкастов. В отдельную категорию вынесены мелодии для тихого часа — колыбельные, звуки природы и белый шум, который входит в топ поисковых запросов в «VK Музыке». В разделе есть контент и для родителей — популярные аудиокниги и подкасты о воспитании.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Аудиокниги, подкасты и музыкальные плейлисты разделены по возрастным категориям (до 3 лет, 4–6 лет, 7–12 лет и для всей семьи), жанрам и интересам. В библиотеке можно найти известные и любимые многими сказки: «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, сказки Пушкина и другие. Особое внимание уделяется образовательному контенту.

Безопасный поиск в разделе работает только по детскому каталогу, исключая взрослый контент. Детский раздел доступен всем пользователям с подпиской на «VK Музыку». Воспроизводить контент удобно, подключаясь к любой колонке через Bluetooth. Чтобы активировать раздел «Детям», нужно обновить приложение «ВКонтакте» до последней версии.

