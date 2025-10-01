Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«VK Реклама» запустила новый формат для повышения видимости бренда и охватов контента

Рекламодателям, которые ведут свои каналы в «Дзене», стало доступно продвижение горизонтальных видеороликов на главной странице платформы, а также в лентах рекомендаций разделов «Статьи» и «Видео». Об этом CNews сообщил представитель VK.

Новый инструмент «VK Рекламы» поможет увеличить охваты контента, расширить знание аудитории о бренде и стимулировать продажи.

После клика по рекламному баннеру пользователь попадает на страницу с видео. Здесь уже заложен весь необходимый функционал, который способствует не только просмотру ролика, но и решению бизнес-целей рекламодателя. Так, кнопка перехода на продвигаемый сайт размещается под видеоплеером и заметна даже в полноэкранном режиме. При этом таймер автоматического перехода на сайт появляется за 10 секунд до окончания видео, а по истечении этого времени перенаправляет пользователя на рекламируемый сайт.

На странице при этом отсутствует иная реклама, что позволяет сосредоточить внимание пользователя исключительно на продвигаемом видео. У рекламодателя также есть возможность добавить аудит-пиксель и проводить независимый аудит показов и просмотров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Две трети блогеров после запрета рекламы в Instagram* переметнулись в Telegram

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще