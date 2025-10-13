Разделы

Минсельхоз России и VK Tech объединят усилия для цифровой трансформации АПК

Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов и генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой инфраструктуры и повышение эффективности процессов управления в агропромышленном комплексе.

Стороны будут развивать стратегическое сотрудничество, нацеленное на комплексную цифровую трансформацию АПК. Ключевыми направлениями партнерства станут повышение эффективности аграрного сектора за счет внедрения отечественных ИТ-решений, включая технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также развитие и цифровизация государственных информационных систем Минсельхоза.

Кроме того, совместные усилия будут направлены на популяризацию информационных технологий, повышение цифровой грамотности в отрасли и широкое внедрение передовых методов работы с данными.

Сотрудничество Минсельхоза России и VK Tech позволит расширить использование отечественных цифровых решений, повысить технологическую устойчивость агропромышленного комплекса и создать условия для дальнейшего роста производительности и эффективности отрасли.

«В лице VK Tech мы видим партнера, совместно с которым сможем повысить заинтересованность аграриев в использовании отраслевых сервисов и систем, обеспечивая при этом их эффективное взаимодействие с органами государственной власти», — отметил статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов.

«В рамках совместной работы с Минсельхозом мы видим свою роль в том, чтобы обеспечить российских аграриев конкурентоспособными отечественными ИТ-решениями. Это позволит не только повысить операционную эффективность агробизнеса, но и укрепить технологический суверенитет и устойчивость одной из ключевых отраслей экономики страны», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

