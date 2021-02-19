Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово

Цифровые решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль в образовательных и государственных учреждениях г. Одинцово – комплексы бесконтактной термометрии VisionLabs Thermo помогут автоматически выявлять людей с повышенной температурой в режиме реального времени.

Построение умной городской инфраструктуры – одно из приоритетных направлений VisionLabs, в рамках которого компания выполнила несколько проектов по цифровизации Одинцово. Один из них – реализация в образовательных учреждениях постов бесконтактной термометрии.

Повышенная температура тела — основной симптом развития многих вирусных заболеваний. Её измерение является важным методом выявления болезни на ранних стадиях. Именно поэтому термометрия на входе в учебное заведение стала обязательной частью профилактики.

Чтобы оцифровать этот процесс, в МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, МБОУ Одинцовская СОШ № 17, МБОУ Одинцовская гимназия № 14 были установлены комплексы эпидемиологического контроля VisionLabs Thermo. Сотрудникам охраны больше не нужно замерять температуру отдельно у каждого ученика и вручную записывать данные в журнал – система делает все самостоятельно и в автоматическом режиме. Установленные на входе терминалы с пирометром определяют температуру с погрешность не больше 0,3 C°. При этом в клиентском интерфейсе VisionLabs Thermo в онлайн-режиме отображается температурная сводка по всем вошедшим в здание. Если система обнаружит человека с повышенной температурой, то сразу же подаст оповещение.

Решение VisionLabs Thermo легко развивать и масштабировать. При необходимости комплекс эпидемиологического контроля можно интегрировать с существующей системой контроля доступа для автоматической блокировки пропуска посетителей с повышенной температурой.

«Не допустить возникновения новых очагов заболевания – стратегическая задача в текущей эпидемиологической ситуации. В рамках городской инфраструктуры особое внимание, конечно, уделяет самым часто посещаемым учреждениям, а также социально важным объектам. Наши продукты позволяют обеспечить автоматический мониторинг с минимальной погрешностью измерения и выступают важным инструментом защиты здоровья и безопасности людей» - рассказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«Экосистема Сбера комплексно помогает цифровизации городской инфраструктуры, в особенности на социально значимых объектах. После возвращения с дистанционного обучения многие ученики проводят в школах большую часть дня, поэтому важно обеспечить для них безопасную среду. Комплексы бесконтактной термометрии помогают автоматизировать важнейшие профилактические процедуры, которые в период пандемии стали уже постоянной частью нашей жизни», - отметил управляющий Западным отделением ПАО Сбербанк по Московской области Алексей Ушенин.