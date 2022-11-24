МГИМО и Sitronics Group начинают сотрудничать в научно-практической сфере и подготовке управленческих кадров

Sitronics Group, осуществляющая разработку цифровых решений в интересах бизнеса и государства, и МГИМО МИД России заключили соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в целях расширения возможностей кафедры государственного управления по подготовке будущих профессионалов для высокотехнологичных сфер.

В перспективе соглашение позволит студентам вуза, обучающимся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», проходить учебную, производственную и научно-исследовательскую практику в компании Sitronics Group.

«МГИМО является одним из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного уровня, в котором реализуются более 100 образовательных программ. Исходя из актуального запроса на современном рынке труда, университет обновляет и дополняет образовательные программы с привлечением работодателей и отраслевых экспертов. Сотрудничество с признанным в ИТ-отрасли корпоративным партнером Sitronics Group позволит актуализировать тематики курсов и усилить фокус на развитие практических навыков в соответствии с требованиями потенциального работодателя. Не менее важным является расширение программ практик и стажировок студентов», – отметил заведующий кафедрой государственного управления факультета управления и политики МГИМО МИД России Сергей Камолов.

Sitronics Group разрабатывает ИТ-решения для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, внедряет решения для «умных городов», производит собственное ИТ-оборудование, создает разработки в сфере цифровизации судоходства и технологии производства спутников, развивает электрозарядную инфраструктуру и производит электросуда. Компания Sitronics Group входит в АФК «Система», сотрудничает с вузами в рамках ESG-повестки корпорации.

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«Сотрудничество с университетами в целях подготовки профессиональных кадров, в том числе управленческих - важная задача, которая даст более точную ориентацию ВУЗам на реальные потребности бизнеса и отраслей экономики. Уверен, что совместные усилия по развитию инновационных технологий подготовки в МГИМО и формированию профессионального кадрового резерва Sitronics Group, позволят эффективно выполнять стоящие перед нами стратегические задачи», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В интересах кафедры государственного управления МГИМО в рамках данного соглашения планируется участие сторон в совместных проектах, проведение мастер-классов, семинаров, конференций и круглых столов.