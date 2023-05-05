Больше половины студентов ведущих столичных вузов пользуются последними моделями iPhone

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала на основе данных Big Data, какими смартфонами пользуются студенты МГИМО и МГУ. Самым популярным брендом смартфонов среди них стал Apple, а самые дорогие модели чаще встречаются в МГУ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Apple занимает первое место по количеству пользователей в обоих вузах. Доля владельцев смартфонов этого бренда в МГУ составила 66%, в МГИМО – 64%, но в абсолютных цифрах таких пользователей в МГУ больше, чем в МГИМО в шесть раз в силу большого разрыва в общем числе студентов. Самая популярная модель в обоих вузах - iPhone 11.

Топ-10 смартфонов, зарегистрированных в сети МТС в МГИМО и МГУ в апреле 2023 г: Apple iPhone 11; Apple iPhone 12; Apple iPhone 13; Apple iPhone 14; Apple iPhone 7; Apple iPhone SE; Apple iPhone X; Apple iPhone XR; Apple iPhone XS; Xiaomi Redmi Note 10.

Самых последних моделей iPhone также больше в МГУ: 9% от всех смартфонов против 8% в МГИМО, но в абсолютных цифрах разница более чем в семь раз. Причем, две трети из них в обоих вузах – самая дорогая модель Apple - iPhone 14 Pro Max.

Среднее время использования телефонов в вузах заметно отличается. Студенты МГУ проводят в сети около 38 часов в месяц, в МГИМО – в два с лишним раза меньше – около 15 часов. При этом, если в МГИМО и девушки, и юноши пользуются мобильным интернетом примерно равное время, то в МГУ представители женского пола выходят в сеть чаще, чем мужчины, – по 37 и 35 часов соответственно.

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать Маркет

Аналитика проведена на основе обезличенных данных о трафике абонентов МТС в апреле 2023 г.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.