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Чтобы похитрее навредить Китаю, США ввели ИТ-санкции против Ближнего Востока. Способ обхода уже найден

Nvidia больше не может поставлять ускорители А100 и А800 для суперкомпьютеров и ИИ в страны Ближнего Востока. Ранее такой же запрет был введет в отношении Китая. КНР и Ближний Восток в последние годы тесно сотрудничают, и Китай мог закупать А100 и Н100 через своих партнеров в этих странах. Но у Nvidia уже есть ускорители, на которые ограничения не распространяются, и которые Китай закупает на миллиарды долларов.

Когда одного Китая недостаточно

Компания Nvidia, мировой лидер на рынке дискретных видеокарт и один из крупнейших производителей ускорителей вычислений, ограничила поставки своей продукции в страны Ближнего Востока. Как пишет The Telergraph, Nvidia не стала раскрывать список государств, которым теперь будет намного сложнее получить ее ускорители.

Ускорители вычислений – специализированные программно-аппаратные комплексы, используемые, как видно из их названия, для наращивания мощности при высокопроизводительных вычислениях. Такие устройства применяются в составе суперкомпьютеров, а также используются в «железной» части нейросетей и искусственного интеллекта.

По сути, Nvidia поставила Ближний Восток на один уровень с Китаем – в эту страну ее ускорители Н100 и А100 не завозятся с октября 2022 г. по решению властей США. КНР и Штаты с 2018 г. ведут затянувшуюся торговую войну, в которой Штаты значительно опережают Поднебесную по количеству введенных ограничений.

Тотального запрета на экспорт А100 и Н100 из США в Китай нет, но есть требование, согласно которому Nvidia должна получить разрешение на вывоз этих устройств в КНР. Получить такую лицензию очень непросто.

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Фото: wirestock / FreePik
На каждый запрет найдется своя лазейка. Nvidia нашла ее почти год назад

Нововведения затрагивают и компанию AMD – второго после Nvidia производителя видеокарт и ускорителей вычислений. Обе компании американские и потому вынуждены подчиняться требованиям властей своей страны.

Все лежит на поверхности

Одна из причин, по которой администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) решила потребовать экспортную лицензию на сами ускорители, а также серверы на их базе, заключается в том, что США хотят помешать развитию ИТ и искусственного интеллекта в Китае. ИТ-отрасль Китая в предыдущем десятилетии стала активно развиваться, но торговая война со всеми ее ограничениями и запретами ощутимо замедлила ее рост.

На Ближнем Востоке искусственный интеллект и высокопроизводительны вычисления стремительно набирают обороты как минимум в ОАЭ и Саудовской Аравии – обе страны в настоящее время являются крупными покупателями продукции Nvidia. Не исключено, что эти государства включены в новый санкционный список, но, возможно, вовсе не потому, что США хотят уверить их потенциал развития в сфере ИИ.

И Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия – весьма крупные торговые партнеры Китая, и в настоящее время страны ведут переговоры с властями поднебесной о расширении этого и без того тесного сотрудничества. В настоящее время Саудовская Аравия уже заключила стратегический союз с Китаем, взяв на себя обязательство совместно работать над проектами искусственного интеллекта.

Как пишет Tom’s Hardware, столь быстрое сближение Ближнего Востока и Китая весьма беспокоит американское правительство. Оно переживает, что ускорители Nvidia A100 и Н100 скоро очень большим потоком хлынут из ОАЭ и Саудовской Аравии в Китай – эти страны могут закупать их у Nvidia и затем перепродавать их своим китайским партнерам.

Менее очевидная причина

Закупка санкционного товара через посредника в виде другого государства – практика в современных реалиях весьма распространенная. Свой опыт на другие страны мира транслирует Иран, десятилетиями находящийся под гнетом ограничений Запада, а с недавних пор по всем известным причинам аналогичные правила торговли был вынужден принять и почти весь российский бизнес.

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Но Китай, как пишет The Telegraph, может не только закупать ускорители А100 и Н100 в странах Ближнего Востока. Вполне возможно, он арендует местные мощности для обучения своих нейросетей из-за нехватки необходимого для этого оборудования внутри своих границ.

Таким образом, ограничения поставок американских ускорителей вычислений на Ближний Восток может вставить новые палки в колеса Китая. Является ли саботирование развития искусственного интеллекта в ОАЭ, Саудовской Аравии и соседних с ними странах дополнительной целью для американских властей, ни Nvidia, ни администрация Президента США, не говорят.

Когда «Боржоми» пить уже поздно

Новые санкции США распространяются, в случае с Nvidia, только на экспорт ускорителей А100 и Н100, но у компании давно готово решение, позволяющее ей обходить эти ограничения. Почти сразу, всего через месяц после запрета на поставки А100 и Н100 в КНР она разработала упрощенную версию А100 под названием А800, которая лишь немного медленнее референса, но зато полностью удовлетворяет требованиям действующего санкционного списка.

В марте 2023 г. подоспела и упрощенная версия Н100, известная как Н800. Спецификации обоих ускорителей полностью устраивают китайских клиентов, притом настолько, что Nvidia купается в деньгах.

Как сообщал CNews, Китай закупает А800 и Н800 огромными партиями на миллиарды долларов. Делается это, в том числе, и во избежание новых санкций, которые власти США могут ввести в любой момент. Другими словами, А800 и Н800 приобретаются впрок, чтобы в дальнейшем в КНР не возник дефицит ускорителей вычислений.

В случае со странами Ближнего Востока ограничения на А800 и Н800 пока не распространяются. Не исключено, что прибыль Nvidia с продаж этих ослабленных модификаций А100 и Н100 очень скором будущем заметно возрастет.

Георгий Дорофеев

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