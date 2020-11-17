На глобальном рынке ноутбуков сменился лидер

Зима будет непростой

Глобальные продажи ноутбуков всех типов по итогам III квартала 2020 г. достигли 62,2 млн устройств, что на 34% больше чем 46,2 штук, проданных за аналогичный период прошлого года, сообщили аналитики Strategy Analytics по итогам исследования рынка.

По их мнению, ускорение отрасли в прошлом квартале было связано как с традиционным фактором сезонных продаж в канун начала нового учебного года, так и в связи с массовым переходом пользователей в режим дистанционной работы и обучения в контексте пандемии коронавируса и всеобщей тенденции к цифровизации общества.

Впервые за несколько последних лет компания HP – хотя и с небольшим отрывом, но обошла китайскую Lenovo, и вернула себе лидерство на мировом рынке ноутбуков, отмечают в Strategy Analytics.

«Третий квартал был бы еще более продуктивным для ряда вендоров, если бы они смогли поставить больше устройств для удовлетворения высокого спроса, – сказал Чираг Упадхьяй (Chirag Upadhyay), старший аналитик-исследователь Strategy Analytics. – Объемы поставок остаются основной проблемой, поскольку ожидается, что спрос на ноутбуки будет оставаться высоким на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 во всем мире, поскольку в Северном полушарии наступает очень тяжелая зима. Из-за того, что пандемия все еще продолжается во всем мире, потребители начали делать покупки до сезона отпусков, чтобы подготовиться к новой "нормальности" работы и учебы из дома».

Пятерка лидеров

Компания HP возглавила топ-5 мировых поставщиков ноутбуков за счет значительного роста поставок – на 43% год к году, до 14,7 млн штук, при этом доля компании на глобальном рынке лишь на десятую долю процента превысила квартальные показатели Lenovo.

Ноутбук-трансформер HP Spectre x360

Значительный рост, выше среднерыночных 34%, также показала Apple, шансы которой в следующем квартале становятся еще выше благодаря недавнему анонсу двух новых ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro 13 на ARM-чипах M1 собственного производства.

Лидеры мирового рынка ноутбуков, III кв. 2020 г.

Вендор III кв. 2020, млн штук III кв. 2020, доля рынка III кв. 2019, млн штук III кв. 2019, доля рынка Рост продаж, год к году HP 14,7 23,6% 10,3 22,2% 43% Lenovo 14,6 23,6% 11,7 25,3% 25% Dell 8,5 13,7% 7,2 15,6% 18% Apple 6 9,7% 4,3 9,3% 39% Acer 4,9 7,9% 3,7 8,0% 34% Остальные 13,4 21,6% 9,1 19,6% 48% Весь рынок 62,2 100,0% 46,2 100,0% 34%

Источник: Strategy Analytics

Данные Strategy Analytics по объему продаж в целом сходятся с представленной неделей ранее аналитикой Canalys в части сегмента ноутбуков, однако расположение лидеров топ-5 совершенно разное, что в первую очередь связано с различными методиками подсчета (в рейтинге Canalys суммируются все клиентские устройства, включая десктопы, ноутбуки и планшеты).

Хромбуки: новый глобальный тренд

Согласно последнему отчету Strategy Analytics, продажи хромбуков в III квартале 2020 г. выросли на 124% (по данным Canalys – на 122%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и впервые достигли отметки в 10 млн устройств.

Глобальные продажи ноутбуков по операционным системам, III кв. 2020 г.

Операционная система III кв. 2020, млн штук III кв. 2020, доля рынка III кв. 2019, млн штук III кв. 2019, доля рынка Рост продаж, год к году Windows 45,3 72,8% 36,8 79,6% 23% Chrome 10 16,1% 4,5 9,7% 124% MacOS 6 9,7% 4,3 9,3% 39% Остальные 0,8 1,4% 0,6 1,4% 34% Весь рынок 62,2 100,0% 46,2 100,0% 34%

Источник: Strategy Analytics

«Хромбуки показали уверенный рост как в коммерческом, так и в потребительском сегментах, поскольку их операционная система является отличным выбором для школьников и студентов на развитых рынках», – сказал Эрик Смит (Eric Smith), глава подразделения Connected Computing в Strategy Analytics.

Наряду со стремительным ростом популярности хромбуков, аналитики также отмечают очень хорошие результаты квартальных продаж в сегментах игровых и ультрамобильных ноутбуков. В Strategy Analytics считают, что покупатели готовы тратить больше денег на такие ноутбуки потому, что они пригодны как для развлечений, так и для продуктивной работы, а также в расчете на длительный период пользования.