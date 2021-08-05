Мировые продажи ноутбуков бьют рекорды вопреки дефициту чипов

Растет спрос, растут продажи

Мировые поставки ноутбуков по итогам II квартала 2021 г. составили 65,6 млн штук, сообщила исследовательская компания Strategy Analytics в обновленном отчете. Это на 15% больше показателей аналогичного периода 2020 г., и всего на 4% меньше 68,2 млн ноутбуков, поставленных в I квартале 2021 г.

Высокие продажи в корпоративном секторе аналитики Strategy Analytics объясняют наметившейся тенденцией к возвращению работников в офисы, а также переходом к более мобильной форме работы – от настольных ПК к ноутбукам. Спрос в потребительском секторе аналитики также связывают с факторами перехода сотрудников с удаленной на офисную или гибридную рабочую систему.

«По мере того, как все больше и больше пользователей переходят на гибридный рабочий режим, бизнес все чаще прибегает к контрактным решениям – таким как «Устройство как услуга» (Device as a Service) и работа на домашних ПК, – сказал отраслевой аналитик Strategy Analytics Чираг Упадхьяй (Chirag Upadhyay). – Потребительский спрос больше ориентирован на сбалансированный выбор опций для развлечений и удаленной работы или обучения. Вот почему так высоки продажи хромбуков, игровых и корпоративных ноутбуков, при этом суммарные поставки даже превысили предыдущую волну высокого спроса во II квартале 2020 года».

Пальма первенства вновь у Lenovo

Несмотря на продолжающийся дефицит комплектующих, все компании из пятерки мировых лидеров показали двузначные процентные показатели роста в штучном выражении. Возглавляет Топ5 по-прежнему Lenovo, поставившая за отчетный квартал 15,5 млн ноутбуков.

Lenovo сохранила первое место в пятерке крупнейших мировых поставщиков ноутбуков

Это на 14% больше, чем 13,6 мобильных ПК, проданных компанией за аналогичный период годом ранее, при этом рыночная доля Lenovo сократилась всего на 0,1% год к году до 23,6%. По данным Strategy Analytics, высокие продажи компании удалось сохранить за счет спроса на устройства для работы и учебы из дома, а также растущая тенденция к увеличению числа устройств на человека.

Пятерка ведущих мировых поставщиков ноутбуков, 2 кв. 2021

Компания Продажи, 2 кв. 2021 Доля рынка, 2 кв. 2021 Рост, год к году Lenovo 15,5 млн 24% 14% HP 14,9 млн 23% 11% Dell 10,7 млн 16% 26% Apple 5,5 млн 8% 21% Acer 5,2 млн 8% 45% Остальные 13,9 млн 21% 2% Итого 65,6 млн 100% 15%

Источник: Strategy Analytics

Вторая позиция в списке осталась за HP, поставившей на мировой рынок за отчетный квартал 14,9 млн ноутбуков. Рост продаж компании составил 11% год к году, но более высокие темпы роста других компаний привели к тому, что рыночная доля HP сократилась на 0,8% до 22,8%.

В Strategy Analytics отмечают, что высокие продажи HP удалось продемонстрировать за счет выполнения отложенных поставок за предыдущие кварталы, когда коммерческий спрос опережал предложение.

Компания Dell с объемами квартальных поставок 10,7 млн ноутбуков заняла третью строчку, показав 26% рост год к году. Компания также улучшила на 1,5% свою рыночную долю по сравнению с показателями II квартала 2021 г., доведя ее до 16,2%.

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По данным аналитиков, Dell сохранила высокие темпы за счет крепких позиций в корпоративном секторе, а также за счет высокого спроса в потребительском сегменте на производительные модели игровых ноутбуков.

Продажи ноутбуков Apple также показали значительный рост – до 5,5 млн штук, что на 21% больше чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что спрос на модели MacBook на процессорах M1 был высок как в потребительском, так и в корпоративном сегменте.

Компания Acer по итогам II квартала 2021 г. заняла пятое место объемом продаж 5,2 млн ноутбуков, однако темпы ее роста оказались самыми высокими – на 45% год к году. Это позволило компании увеличить свою долю рынка на 1,6% год к году и довести ее до 7,9%.

Высокие показатели продаж ноутбуков Acer, по данным Strategy Analytics, наблюдались в регионе EMEA. Кроме того, внушительному росту компания обязана успешными продажами хромбуков как в потребительском, так и в корпоративном сегментах.

Дальнейшие перспективы

«Вопросы дефицита компонентов и появления на рынке новых брендов должен быть в центре внимания всех поставщиков ноутбуков, – сказал директор Strategy Analytics по сегменту подключенных устройств Эрик Смит (Eric Smith). – То, как небольшие бренды смогут сохранить динамику при недостатке комплектующих, повлияет на их успех в долгосрочной перспективе, поскольку для нишевых игроков будет все сложнее оставаться в игре в связи с очевидной тенденцией консолидации более крупных брендов. Впрочем, лидеры рынка также сталкиваются с рисками снижения рентабельности, поскольку нишевые клиенты расхватываются более мелкими поставщиками».

В Strategy Analytics также отмечают, что в связи с ужесточением дефицита компонентов, ожидаемым во второй половине 2021 г., потребительские расходы также могут сместиться на более поздние сроки.