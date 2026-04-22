UDV DATAPK Version Control 3.1 – российское решение для контроля версий проектов ПЛК

Российский разработчик UDV Group представил новый релиз своего продукта для контроля версий и централизованного хранения проектов ПЛК - UDV DATAPK Version Control 3.1. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

UDV DATAPK Version Control – это первое и на сегодняшний день единственное на рынке России специализированное решение для хранения версий проектов ПЛК и отслеживания изменений в них. Продукт решает ключевые инженерные задачи в работе с ПЛК ведущих зарубежных и российских производителей (Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley, «Овен», «Регул», ТРЭИ и др.) в одном окне.

Продукт помогает обеспечивать непрерывность технологического процесса: отслеживание изменений в проектах ПЛК, сравнение версий и отображение различий - система фиксирует, кто, когда и что именно менял в проекте; централизованное хранение версий - инженеры всегда знают, где лежат актуальные проекты; быстрое восстановление - при возникновении сбоя в производственном процессе можно быстро отследить цепочку изменений и восстановить последнюю рабочую версию проекта.

Улучшенный контроль версий ПЛК в релизе 3.1 позволяет видеть не только кто и когда внес изменения, но и конкретные блоки и теги в проекте, которые были отредактированы, а также сопоставлять версии проекта ПЛК в репозитории и на самом контроллере, чтобы убедиться, что на ПЛК загружена именно та версия, которая считается эталонной.

Кроме того, в UDV DATAPK Version Control 3.1 появился ряд обновлений, делающих работу с решением удобнее. Теперь инженер может задать тип проекта ПЛК, чтобы избежать версионирования временных файлов, возникающих при открытии/закрытии среды разработки, а также - быстро скачать актуальную версию десктоп-приложения продукта и логи для облегчения обновления и обслуживания.

«UDV DATAPK Version Control дает предприятию не просто замену иностранного продукта, а собственный рабочий контур для управления проектами ПЛК. И это не архив и не классический бэкап. У предприятия появляется единая точка хранения, понятная история правок, сравнение версий и быстрый путь возврата к рабочей конфигурации после сбоя или ошибки. Для АСУ ТП сегодня это уже не дополнительная функциональность, а фундаментальный элемент безопасности и непрерывности технологического процесса, который должен находиться в предсказуемой и управляемой среде», - сказал директор Лаборатории кибербезопасности UDV Group Владислав Ганжа.