Компания «Овен» включена в реестр производителей робототехнических решений для промышленности

АНО «Центр промышленной роботизации» (АНО «ЦПР»), созданная в октябре 2024 г. в Челябинске для поддержки и ускорения перехода российских предприятий на современные роботизированные системы, включила «Овен» в официальный реестр производителей робототехнических решений и их компонентов, применяемых в российской промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Овен».

На сегодняшний день компания «Овен» предлагает широкий спектр компонентной базы для робототехники: универсальные преобразователи частоты, общепромышленные контроллеры, инкрементальные энкодеры, ЭМС-фильтры, источники питания с резервированием, компактные бесконтактные пускатели для управления и защиты электрических исполнительных механизмов, аккумуляторные блоки, драйверы шаговых двигателей.

Партнеры компании уже имеют опыт реализации робототехнических комплексов (РТК) в разных отраслях на компонентной базе «Овен». Так, для одного из пищевых предприятий разработан комплекс по укладке лотков с яйцами в короба, автоматика которого построена на «Овен» ПЛК210 и ПР200 для управления локальными пневмоостровами. В агросекторе реализован проект по фенотипированию растений гороха (700 растений 50 сортов), где робот загружает растения в камеру, а автоматизация загрузки, полива и имитации погодных условий выполнена на «Овен» ПР205. В промышленном секторе с использованием продукции «Овен» внедряется РТК для индукционной закалки отдельных зон деталей.

«Включение компании «Овен» в реестр — важный шаг в расширении отечественной компонентной базы для промышленной робототехники. Наличие продукции с подтверждённым российским происхождением открывает дополнительные возможности для реализации проектов роботизации. В рамках наших мероприятий интеграторы Челябинской области познакомились с решениями ОВЕН. Рассчитываем, что это взаимодействие станет основой для формирования устойчивых кооперационных связей и реализации совместных проектов на промышленных предприятиях», — сказал Вячеслав Зырянов, генеральный директор АНО «Центр промышленной роботизации».

Сотрудничество с АНО «ЦПР» открывает для «Овен» новые возможности для взаимодействия с производителями робототехники, системными интеграторами и промышленными предприятиями. Совместная работа поможет адаптировать разработки компании к задачам заказчиков и расширить применение решений ОВЕН в роботизированных комплексах.

«Для нашей компании это одновременно новый вызов и интересная работа. Робототехника ставит перед нами новые технические задачи и даёт возможность применять наш опыт промышленной автоматизации в перспективном направлении. Мы последовательно развиваем продуктовые линейки для этого рынка. В частности, в следующем году планируем начать продажи специализированного контроллера с поддержкой EtherCAT, который позволит создавать комплексные решения на нашей платформе. Рассчитываем, что сотрудничество с участниками Ассоциации поможет лучше понимать потребности заказчиков и разрабатывать востребованные продукты», − сказала Ирина Хамошина, руководитель отдела по взаимодействию с отраслевыми объединениями компании «Овен».



