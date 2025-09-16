Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

Облачный сервис OwenCloud внесен в реестр Минцифры

Российское происхождение облачного сервиса OwenCloud, разработанного компанией «Овен», подтверждено Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программный продукт внесен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Реестровая запись российского ПО №29562. Об этом CNews сообщили представители «Овен».

OwenCloud – это облачный сервис для удаленной диспетчеризации, который используется для мониторинга, аналитики и управления событиями на промышленных и инфраструктурных объектах в различных отраслях. Подходит для операторов, инженеров, физических и юридических лиц, для локальных и территориально распределенных объектов. Сервис обеспечивает легкий доступ и контроль с любых устройств, в т.ч. мобильных.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Получение официального статуса российского программного обеспечения упрощает использование платформы в проектах с требованиями к отечественному ПО.

Ранее в реестр Минцифры была включена мини SCADA-система Owen Monitor, предназначенная для сбора и визуализации данных с различных устройств «Овен», сохранения этих данных на диске для последующего использования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

В России разработан точный метод контроля при производстве электроники меньше 10 нм

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Российский разработчик создал ИИ, которому не нужны графические процессоры и дата-центры

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще