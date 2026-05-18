Премьера «Систэм Электрик»: компактные преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM с Modbus RTU

Ассортимент компактных частотных преобразователей SystemeVar Hertz от компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили 11 новых моделей серии SVPM, созданных специально для работы с синхронными электрическими машинами (Single-winding Vernier Permanent Magnet, SVPM), где требуется высокий крутящий момент и плавное регулирование скорости. Можно подобрать преобразователь частоты для синхронного двигателя мощностью от 0,75 до 22 кВт, входным/выходным номинальным током от 3,8/2,1 до 46/45 А, с определенными габаритными размерами и массой. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Все частотные преобразователи серии SystemeVar Hertz SVPM интегрируются в действующие системы автоматизации по протоколу Modbus RTU, отвечают требованиям российских нормативов и имеют трехлетнюю фирменную гарантию.

Поддержка исключительно синхронных электродвигателей с постоянными магнитами позволяет использовать преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM для обслуживания различных типов компрессоров и нагнетателей, требующих высоких пусковых моментов, в рамках систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), жизнеобеспечения зданий и сооружений. При этом каждый преобразователь частоты для синхронного двигателя новой серии выполняет изменение трехфазного переменного тока напряжением 380-440 В (50/60 Гц) в ток с частотой от 0 до 599 Гц, характеризуется надежностью и стабильностью работы. Ввод в эксплуатацию и обслуживание устройств SVPM выполняется с помощью бесплатного ПО SystemeVar Tool.

Наличие 11 моделей в серии SystemeVar Hertz SVPM предоставляет возможность выбрать преобразователь частоты для синхронного двигателя с требуемыми характеристиками. Устройства различаются между собой номинальной мощностью двигателя (от 0,75 до 22 кВт), входным/выходным номинальным током (от 3,8/2,1 до 46/45 А), габаритными размерами и массой. За счет компактного исполнения корпуса преобразователи частоты SystemeVar Hertz SVPM могут устанавливаться практически «бок-о-бок» друг с другом для моделей мощностью 0,75-5,5 кВт (типоразмеры B и С) без ухудшения номинальных характеристик, а при монтаже более мощных устройств данного типа (7,5 кВт и выше, типоразмеры D и E) требуется зазор 50 мм.

К особенностям новых преобразователей частоты относятся поддержка открытого протокола связи Modbus RTU для простой интеграции с системами автоматизации, использование печатных плат с покрытием класса 3С2 для увеличения срока службы устройств, а также встроенного ЭМС-фильтра класса С3 для улучшения электромагнитной совместимости с чувствительной электроникой. Диапазон рабочих температур, при которых преобразователь частоты для синхронного двигателя может работать без ухудшения рабочих характеристик, находится в пределах от -20 до +40 °C (до +50 °C макс.), а надежность работы обеспечивается способностью выдерживать перегрузки до 150% в течение 60 сек. Дополнительная функция защиты от конденсации позволяет синхронному двигателю работать с пониженной до 0,5 Гц частотой.

Новый преобразователь частоты для синхронного двигателя SystemeVar Hertz SVPM уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».