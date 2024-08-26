Ассортимент «Систэм Электрик» пополнила система SystemeComf для управления температурой, светом и ОВиК

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) представила систему SystemeComf, обеспечивающую комплексное управление комфортом в помещениях. Данное инновационное решение просто в использовании и имеет модульную архитектуру, включающую контроллеры с цветным сенсорным экраном и поддержкой жестов, различные модули расширения и датчики качества воздуха. Система оптимизирована для управления температурой, вентиляцией, освещением и светозащитными средствами (жалюзи, шторы) в административных корпусах, гостиницах и торговых центрах. По протоколу Modbus RTU возможна интеграция SystemeComf в систему автоматизации здания. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Цифровая система SystemeComf предоставляет возможность удобного управления всеми функциями комфорта с помощью одного устройства. Так, на цветном сенсорном экране настенного контроллера RCFC(P) с диагональю 4,1”, поддержкой жестов и кнопками вызова сцен, пользователи самостоятельно выбирают температуру, скорость вращения вентилятора, включают/выключают светильники и регулируют их яркость, открывают/закрывают шторы и жалюзи. Когда пользователь подходит к контроллеру, срабатывает встроенный датчик приближения и включается подсветка экрана. Максимально упростить управление комфортом позволяют предварительно настроенные сценарии, которые активируются нажатием кнопки или автоматически, например, по сигналу от датчика присутствия.

Модульная архитектура системы позволяет реализовать управление комфортом с использованием только необходимых периферийных устройств. К модулям расширения, устанавливаемым в приборный шкаф, можно подключить до 16 групп освещения на каждое помещение и до четырех групп штор/жалюзи, а также обычные клавишные или карточные выключатели. Четыре настраиваемые сцены регламентируют параметры комфорта и включаются/выключаются автоматически или вручную. При подключении к системе автоматизации здания по протоколу Modbus контроллеры передают текущие значения рабочих показателей для централизованного мониторинга, управления и энергосбережения.

Управление группами освещения осуществляется с помощью модулей расширения RCFLM4(D4), получающих команды от контроллера системы управления комфортом. На передней панели данных модулей предусмотрены выключатели с обратной связью для включения/выключения групп освещения вручную, если возникнет такая необходимость. Для комфортного управления освещением с помощью стандартных клавишных выключателей доступны модули дискретных входов RCFDI8.

Манипулировать светозащитными средствами позволяют модули расширения RCFCM2. Они принимают команды «открыть», «закрыть» и «стоп», передаваемые пользователем через интерфейс контроллера. Затем устройства отправляют полученные команды на интегрированные в систему управления комфортом SystemeComf шторы или жалюзи с электрическим приводом, активируемым сигналом типа «сухой контакт».

Контроль качества воздуха в помещениях реализуется при помощи комнатных датчиков RCFSRHQT(L), используемых совместно с контроллерами управления комфортом. Датчики фиксируют температуру, относительную влажность, уровень концентрации углекислого газа CO2, содержание твердых взвешенных частиц размером до 2,5 мкм (пыль, сажа) и уровень концентрации летучих органических соединений (ароматические углеводороды, альдегиды, спирты).

Инновационная система управления комфортом SystemeComf от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».