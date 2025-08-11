Разделы

«Систэм Электрик» расширила серию Uniprom новыми напольными и стоечными трехфазными ИБП

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и инженерной инфраструктуры ЦОД, дополнила линейку трехфазных источников бесперебойного питания напольными Uniprom Base и Uniprom RM в стойку для защиты критически важных нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Продукция имеет диапазон доступных мощностей от 10 до 200 кВА и предназначена для применения в отраслях, имеющих строгие требования к бесперебойному электроснабжению оборудования из-за финансовых и инфраструктурных рисков.

ИБП Uniprom Base и Uniprom RM обеспечивают КПД в режиме двойного преобразования до 96%. Устройства поддерживают различные конфигурации работы, включая 3:1 (для моделей Uniprom RM 10-30 кВА) и 3:3 (для Uniprom RM 10-60 кВА и Uniprom Base 10-200 кВА). Ключевая особенность – выходной коэффициент мощности (PF), равный единице, сохраняющийся во всем диапазоне рабочих температур. Это позволяет точно рассчитывать необходимый уровень защиты для существующей инфраструктуры, оптимизируя затраты.

ibp_2.jpg

Систэм Электрик

Дополнительная гибкость обеспечивается возможностью работы параллельной системы с общим батарейным массивом, что снижает капитальные затраты (CAPEX). Пользователи могут выбрать модели как с внутренними, так и с внешними батареями в зависимости от требуемых условий. Режим нагрузочного тестирования SPOT позволяет проверить эксплуатационные характеристики ИБП без необходимости подключения нагрузки. Кроме того, устройства поддерживают как свинцово-кислотные, так и литиевые батареи.

