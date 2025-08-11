«Систэм Электрик» расширила серию Uniprom новыми напольными и стоечными трехфазными ИБП

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и инженерной инфраструктуры ЦОД, дополнила линейку трехфазных источников бесперебойного питания напольными Uniprom Base и Uniprom RM в стойку для защиты критически важных нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

Продукция имеет диапазон доступных мощностей от 10 до 200 кВА и предназначена для применения в отраслях, имеющих строгие требования к бесперебойному электроснабжению оборудования из-за финансовых и инфраструктурных рисков.

ИБП Uniprom Base и Uniprom RM обеспечивают КПД в режиме двойного преобразования до 96%. Устройства поддерживают различные конфигурации работы, включая 3:1 (для моделей Uniprom RM 10-30 кВА) и 3:3 (для Uniprom RM 10-60 кВА и Uniprom Base 10-200 кВА). Ключевая особенность – выходной коэффициент мощности (PF), равный единице, сохраняющийся во всем диапазоне рабочих температур. Это позволяет точно рассчитывать необходимый уровень защиты для существующей инфраструктуры, оптимизируя затраты.

Дополнительная гибкость обеспечивается возможностью работы параллельной системы с общим батарейным массивом, что снижает капитальные затраты (CAPEX). Пользователи могут выбрать модели как с внутренними, так и с внешними батареями в зависимости от требуемых условий. Режим нагрузочного тестирования SPOT позволяет проверить эксплуатационные характеристики ИБП без необходимости подключения нагрузки. Кроме того, устройства поддерживают как свинцово-кислотные, так и литиевые батареи.