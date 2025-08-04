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Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ

Ассортимент модульного оборудования City9 Set российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили 2- и 4-полюсные выключатели дифференциального тока (ВДТ) селективного типа с отключающей способностью при коротком замыкании 6 кА. Новинки рассчитаны на номинальные токи 40 А и 63 А, имеют чувствительность 100 мА или 300 мА и соответствуют ГОСТам и различным техническим регламентам. Эти селективные выключатели дифференциального тока обеспечивают надежную защиту людей от поражения электрическим током при косвенном контакте, обладают современным дизайном, повышенными эксплуатационными характеристиками и максимально просты в установке. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Отличительной особенностью выключателей дифференциального тока селективного типа от обычных ВДТ из семейства City9 Set является поддержка функции выдержки времени срабатывания, которая гарантирует согласование рабочих характеристик с нижестоящими устройствами дифференциальной защиты. При появлении тока утечки в групповой линии отключается только групповой ВДТ, благодаря чему сохраняется работоспособность вводного селективного ВДТ и поддерживается безопасная работа всей электроустановки. Вместе с тем, электромеханический селективный выключатель дифференциального тока устойчив к нежелательным срабатываниям при кратковременных скачках напряжения и эффективно защищает цепь при повреждении нулевого проводника (N).

Конструктивные преимущества селективных выключателей дифференциального тока позволяют значительно упростить их установку и контроль работоспособности. Так, например, для улучшения охлаждения каждый селективный ВДТ City9 Set имеет боковые теплоотводящие каналы, а для максимально безопасного и безошибочного монтажа – оборудован защитными шторками клемм. При этом простая и быстрая фиксация таких автоматов на DIN-рейке выполняется с помощью двухпозиционной клипсы. Более того, на селективных ВДТ предусмотрена кнопка «Тест» для оперативной проверки работоспособности аппарата.

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Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ

Строгий входной/выходной контроль качества, соответствие ГОСТам и регламентам выделяют селективные ВДТ City9 Set на рынке электрооборудования. Каждый селективный выключатель дифференциального тока соответствует стандартам ГОСТ IEC 61009 (отключение дифференциального тока), ГОСТ IEC 60898 и ГОСТ IEC 60947 (испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте), обладает отключающей способностью при коротком замыкании 6 кА и использует модернизированную платформу (серия City9 Set пришла на смену аналогичной линейке Easy9 от Schneider Electric). Также ВДТ City9 Set отвечают требованиям технических регламентов по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости и ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники в полной мере.

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В модельный ряд выключателей дифференциального тока City9 Set, наряду с моделями селективного типа, входят классические автоматы защитного отключения (УЗО). Они служат для предотвращения поражения людей электрическим током при прямом (10 или 30 мА) либо косвенном контакте (100 или 300 мА), а также препятствуют возгоранию электроустановок и электропроводки (300 мА). Доступны модели с двумя и четырьмя полюсами, номинальным током 25, 40, 63, 80 либо 100 А и типом безопасности А или АС. Все классические и селективные ВДТ City9 Set могут устанавливаться в этажных и квартирных щитках жилых зданий, а также в распределительных щитках административных помещений и сетевых магазинов.

Новые выключатели дифференциального тока селективного типа Systeme Electric серии City9 Set уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».

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