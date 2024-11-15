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«Систэм Электрик» расширила линейку ИБП локализованным модульным Excelente VS

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о начале продаж локализованных модульных источников бесперебойного питания (ИБП) Excelente VS.

Линейка ИБП Excelente представляет собой современное решение для защиты критически важных нагрузок. Excelente VS производится на площадке «Систэм Электрик» в особой экономической зоне «Технополис Москва».

ИБП построен принципу модульной архитектуры, что позволяет осуществлять горячую замену силовых модулей, а также модулей управления и байпаса без остановки работы (среднее время обслуживания – 5-10 минут). Единичный коэффициент мощности по выходу (PF=1) позволяет рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних затрат.

ИБП готов к работе при высоких температурах. А все устройства серии Excelente поддерживают резервирование не только силовых модулей, но и модулей управления, поэтому в случае выхода из строя одной платы управления ИБП продолжит свою штатную работу.

Широкий диапазон входных параметров (от 135 до 485 В) и высокая перегрузочная способность позволяют адаптировать продукт для сложных проектов в средних и крупных центрах обработки данных, а также критически важной коммерческой и промышленной инфраструктуре.

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Мощность Excelente VS со встроенными модульными батареями может варьироваться от 30 до 60 кВА/кВт, а с внешними батареями – от 30 до 150 кВА/кВт.

В семействе ИБП модульной архитектуры Excelente доступны четыре серии устройств: Excelente VS – компактные ИБП в диапазоне мощностей 30-150 кВА, с силовыми модулями 30 кВА и с возможностью установки внутренних модульных батарей (конфигурация с мощностью 30-60 кВА); Excelente VМ – средние ИБП в диапазоне мощностей 50-300 кВА и с силовыми модулями 50 кВА и форм фактором в одну ИТ-стойку (600 мм); Excelente VL – средние ИБП в диапазоне мощностей 350-600 кВА и с силовыми модулями 50 кВА и форм фактором в две ИТ-стойки (1200 мм); Excelente VX – мощные ИБП в диапазоне 100-1200 кВА и с силовыми модулями 100 кВА и форм фактором в одну телекоммуникационную стойку (800 мм).

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