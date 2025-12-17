Разделы

SystemeMES компании «Систэм Электрик» для управления производством включена в реестр российского ПО

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о включении информационной системы SystemeMES для управления производством в реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

SystemeMES (Manufacturing Execution System) – современная интегрированная платформа, которая обеспечивает управление всеми этапами производственного процесса. Применение MES позволяет предприятиям оптимизировать использование ресурсов, сократить издержки, повысить прозрачность и качество выпускаемой продукции.

Основной фокус сделан на сокращение производственных потерь и скорость корректирующих мероприятий. Система позволяет не только эффективно контролировать и управлять производственными процессами, но и строить достоверные прогнозы.

Отличительными чертами решения Systeme Soft являются простой и понятный пользовательский интерфейс, мгновенные уведомления владельцев процессов, быстрая настройка участков, пользователей, нормативов и алгоритмов информирования. В основе системы лежит международный опыт и лучшие практики применения концепции бережливого производства, что позволяет цифровизировать эти процессы. Благодаря этим и другим возможностям внедрение цифровой системы управления производством обеспечивает рост производительности труда от 5 до 15%.

Система уже внедрена на заводах, которые входят в группу компаний «Систэм Электрик»: СЭЗЭМ в Коммунаре Ленинградской области и «Потенциал» в Козьмодемьянске Республики Марий Эл, модуль цифровых совещаний применяется в Центральном логистическом центре в Лобне. Платформа готова к применению на различных предприятиях заказчиков и партнеров группы компаний.

