«Третьяковка» опубликовала фотоархив выставок в «Яндекс.Коллекциях»

В «Яндекс.Коллекциях» появился фотоархив выставок Третьяковской галереи. В полном объеме он опубликован впервые. Теперь люди могут заочно побывать в залах Третьяковки, пока она закрыта.

В «Яндекс.Коллекциях» представлены фотографии 47 экспозиций. Это проекты Третьяковской галереи с 2015 года по настоящее время. Пользователи увидят фотографии самых знаменитых выставок последних лет, например, Архипа Куинджи, Василия Верещагина и нынешней выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Многие фотографии опубликованы впервые. Например, снимки выставки Валентина Серова можно увидеть только в «Яндекс.Коллекциях».

«Фотоархив Третьяковской галереи на Яндексе — это возможность вспомнить любимые выставки или увидеть их впервые. А также источник вдохновения для дизайнеров, архитекторов и поле исследований для кураторов и искусствоведов. И мы планируем пополнять нашу коллекцию фотографий», — отметил представитель «Третьяковки».

В «Яндекс.Коллекциях» можно найти не только уникальные материалы галерей и музеев, но и сотни тысяч интересных подборок на различные темы, а также опубликовать собственную коллекцию.