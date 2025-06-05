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«Яндекс» представил следующее поколение детальных карт города

«Яндекс Карты» полностью обновили дизайн карты в мобильном приложении и на yandex.ru/maps. Теперь детальная разметка дорог видна не только водителям в режиме навигации, но и всем пользователям — вместе с 3D-достопримечательностями и новыми фото-ориентирами она поможет не потеряться в городе. Все дороги в сервисе поменяли цвет на серый — как в реальной жизни. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В основе нового поколения «Карт» — улицы и дороги с детальной разметкой. Чтобы их увидеть, не нужно переходить в режим автомобильной навигации: они видны всегда и доступны для маршрутов пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Для этого разметку обновили: так, на карте можно посмотреть, где именно проходит велодорожка, автобусная полоса или трамвайные пути. Подземные переходы выделены фиолетовым цветом и просвечивают через дорожное полотно, что позволяет быстрее понять, куда ведет тот или иной выход. У каждого из них обозначен тип подъема: с пандусом или без.

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Яндекс
«Яндекс» представил следующее поколение детальных карт города

Все цвета и шрифты на карте обновились. На смену пастельным тонам пришли более насыщенные и естественные оттенки. Это помогло визуально объединить различные элементы карты: детализированные дороги, 3D-объекты и тротуары. При отдалении карты теперь лучше видно, например, где заканчивается граница города, а на более крупных масштабах — где проходят дороги и тропинки. А благодаря новой типографике топонимы и названия улиц стали более читаемыми.

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Обновление карты коснулось всех сценариев использования сервиса. Например, в режиме «Транспорт» четче показаны полосы трамвайных путей, а остановки одинаково хорошо видны на всех масштабах карты. В режиме «Навигатор» пробки и названия улиц стали более заметными. А пешеходам реалистичная разметка позволит быстрее найти нужное здание в незнакомой местности. Также на мелких масштабах теперь появляются фото-ориентиры — на них изображены основные достопримечательности. Например, на фото-ориентирах Москвы видны Кремль, МГУ, ГЭС-2 и другие архитектурные доминанты города.

Новый дизайн «Яндекс Карт» уже доступен для всех пользователей во всем мире и на всех платформах: на смартфонах iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. Детализированная разметка есть более чем в 40 городах России — и постоянно появляется в новых. В июне 2025 г. обновление появится и на часах с watchOS. Благодаря оптимизации новые «Карты» не занимают больше места на устройстве и одинаково работают на смартфонах с разной производительностью.

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