Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G

Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировала новое программное решение для работы с 5G, которое обеспечивает возможность полностью интегрированного автоматизированного управления для существующего портфеля 5G-решений компании. Оно включает HPE 5G Automated Assurance и новые возможности работы с 5G для HPE Service Director, сочетание которых упрощает управление сетями 5G и снижает риски развертывания благодаря полной автоматизации процессов управления и контролю с обратной связью. Новое программное обеспечение отслеживает и координирует сетевые функции, инфраструктуру, сегменты и сервисы, автоматически реагируя на обнаруженные проблемы и обеспечивая непрерывность обслуживания. Программное обеспечение предварительно интегрировано с открытыми 5G-решениями HPE, включая HPE 5G Core Stack, задействует технологии с открытым исходным кодом и предлагает открытые API-интерфейсы для поддержки мультивендорных систем.

Технология 5G улучшает пропускную способность, время отклика и количество поддерживаемых устройств и услуг, но в то же время повышает сложность и операционные риски для сетевых операторов. Стандарты 5G были разработаны для работы с открытыми облачными платформами, которые используют разрозненные программные и аппаратные компоненты от разных поставщиков, в результате операторам, развертывающим сети 5G, потребуется управлять многочисленными сетевыми сегментами, тысячами виртуальных машин и сотнями виртуальных и контейнеризированных сетевых функций (VNF/CNF) на тысячах площадок.

Программное обеспечение HPE снижает риски при работе с мультивендорными сетями 5G, предоставляя возможности автоматизации многих процессов – от управления инфраструктурой до сегментирования сети, используя открытые и безопасные программные компоненты. Операторы могут развернуть решение для автоматизации сетей 5G в соответствии со стандартами в области телекоммуникаций ETSI и 3GPP, комбинируя автоматический контроль за качеством обслуживания с автоматической оркестрацией для построения полностью автоматической системы управления с использованием обратной связи. При развертывании новых сетевых функций, сегментов и сервисов, система мониторинга позволяет обнаружить ухудшение качества обслуживания и автоматически запускает процессы восстановления, масштабирования или оптимизации.

Комплексное решение HPE для автоматизации 5G предназначено для многочисленных сценариев использования сетей 5G и включает такие инновационные технологии, как intent-based оркестрация, системы обеспечения качества обслуживания с алгоритмами искусственного интеллекта и машинного обучения, автоматизация процесса адаптации сетевых функций CNF/VNF (onboarding), автоматическое управление сегментами сети и управление гибкой инфраструктурой. Новое программное решение входит в портфель программного обеспечения HPE 5G наряду с ранее анонсированными HPE 5G Core Stack, HPE Open RAN Solution Stack и решения для периферийных вычислений HPE Edge Orchestrator. Представленные обновления укрепляют позицию HPE как ведущего поставщика решений для надежного обслуживания, оркестрации и управления инфраструктурой стационарных и мобильных сетей, которые призваны помочь телекоммуникационным компаниям ускорить развертывание сетей 5G.

Программное обеспечение преинтегрировано в решение HPE 5G Core Stack, а также интегрируется сетевыми функциями (NF), которые поставляются HPE и партнерами компании. Интеграция и тестирование проходит в лаборатории HPE 5G в Форт-Коллинзе, штат Колорадо.

«Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 5G и сетевым сегментированием, операторам необходимо перейти к открытым, облачным принципам, заложенным в отраслевые стандарты, – комментирует Доменико Конвертино (Domenico Convertino), вице-президент по управлению продуктами в HPE Communications Technology Group. – В соответствии с этим подходом HPE разработала полностью интегрированные возможности автоматизации, которые снижают риски при развертывании сетей 5G и увеличивают рентабельность бизнеса для сетевых операторов. Опираясь на лидерство компании в области телекоммуникационных облачных сервисов, систем поддержки операционной деятельности и оркестрации, мы представляем комплексное предложение для ускорения процессов автоматизации в отрасли».

Представленное решение предлагает сетевую оркестрацию, ориентированную на бизнес-задачи, и включает новые 5G-возможности для HPE Service Director. Более того, оно гарантирует высокий уровень надежности сети за счет технологий искусственного интеллекта и машинного обучения благодаря новому сервису HPE 5G Automated Assurance.

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Оркестратор HPE Service Director позволяет управлять сложной инфраструктурой и сервисами сетей 5G, используя декомпозицию сложных сервисов на простые сервисы. Решение использует intent-based моделирование, ориентированное на бизнес-задачи и обеспечивает жизненный цикл сервисов в гибридных средах, что позволяет операторам использовать подход DevOps. Новые 5G-функции в HPE Service Director обеспечивают автоматическое построение сегментов сетей 5G на основе профилей и полностью автоматизированное управление жизненным циклом сетевых сегментов во всех доменах. Решение также включает HPE NFV Director — проверенное решение для управления ресурсами ЦОД-ов, которое соответствует рекомендациям ETSI, включая поддержку базовых сценариев для сетевых (VNF) и контейнеризированных функций (CNF).

HPE 5G Automated Assurance позволяет операторам связи автоматизировать обнаружение, прогнозирование и устранение неполадок в сети благодаря интеллектуальному, разработанному специально для 5G инструменту управления на основе данных и с использованием технологий машинного обучения. Используя технологии bigdata HPE 5G Automated Assurance позволяет отследить аномалии или шаблоны проблем, и инициировать соответствующие меры по их исправлению. Решение позволяет взаимодействовать с системами различных поставщиков, используя заложенные возможности по интеграции.

Два новых решения для автоматизации дополняются агрегатором HPE Resource Aggregator for Open Distributed Infrastructure Management, который упрощает управление вычислительной инфраструктурой телекоммуникационного класса на тысячах площадок.

Возможности 5G для HPE Service Director и HPE 5G Automated Assurance готовятся к выходу в октябре 2021 года.