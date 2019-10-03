SAP инвестирует 200 млн евро в развитие цифрового кампуса в Берлине

SAP SE объявила о расширении своего присутствия в Берлине. В ближайшие несколько лет крупнейший в мире поставщик бизнес-приложений вложит более 200 миллионов евро в открытие кампуса на территории бизнес-комплекса «Европа-Центр». На площади более 30 000 кв. метров будут работать около 1200 сотрудников. Переезд в новый офис планируется в конце 2022 года.

«Берлин – это экосистема технологий и инноваций будущего, город, возможности которого нельзя упустить из виду. Здесь развитый, активно растущий рынок труда, Берлин на слуху и за пределами Европы», — отметил Юрген Мюллер (Juergen Mueller), технический директор SAPSE.

Новый офис в Берлине поможет SAP укрепить технологические области, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн. Его открытие подчеркивает значимость региона для диалога с клиентами, политиками, стартапами и университетами. Офисы SAP уже есть в Берлин-Митте и Шёнефельде, в Потсдаме открыты SAP Data Space и Центр инноваций.

Майкл Мюллер, мэр Берлина, сказал: «SAP сыграл ключевую роль в трансформации Берлина с момента его воссоединения и до превращения в последние годы в цифровую столицу. Создание совместного кампуса - отличная новость для тех, кто работает в Берлине и для города в целом. Решение придаст сильный импульс развитию научных разработок и исследований, позволит создать центр цифровой экономики в самом сердце города, чему я очень рад и желаю SAP всего наилучшего в этом проекте».

Квартал Heidestrasse — это проект Aurecon Real Estate Consulting GmbH, которая заключила долгосрочный договор аренды с SAP на помещение. Здание будет построено в инновационном стиле с применением интеллектуальных технологий строительства.