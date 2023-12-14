Из ядра Linux через 17 лет удалили драйвера для никогда не существовавшей материнской платы Intel

Прощай, неизвестная Carillo Ranch!

Разработчики Linux исключат из ядра поддержку материнских плат Intel малоизвестного семейства Carillo Ranch, которая появилась в нем еще в 2006 г., пишет Tom’s Hardware.

Согласно комментарию Мэтью Уилкокса (Matthew Wilcox), представляющего компанию Oracle, к сообщению в рассылке участников разработки ядра Linux, которое сопровождает набор из двух патчей для удаления поддержки Carillo Ranch, это устройство либо так и не вышло на рынок, либо давно не имеет действующих пользователей.

«Насколько можно судить, поставок этого продукта так и не было. Если и были, то в 2007 г., и никто более не имеет к нему доступа», – констатировал разработчик.

Патчи, как ожидается, будут приняты в код Linux 6.8. Актуальным является ядро версии 6.6, релиз которого состоялся в конце октября 2023 г. Версия 6.7, вероятно, будет полностью готова к началу 2024 г., а работа над 6.8 будет завершена в I квартале 2024 г.

Что конкретно делают предложенные патчи

Благодаря предложенным патчам исходный код ядра Linux в случае их принятия «похудеет» на 2 тыс. строк.

Один из патчей удаляет реализацию драйвера фреймбуфера (fbdev) для Carillo Ranch (для вывода графики и текста на экран). Этот драйвер был написан в 2007 г. силами специалистов компании Tungsten Graphics, впоследствии перешедшей под контроль гиганта виртуализации VMware, который в свою очередь, в 2023 г. стал частью корпорации Broadcom.

Второй набор исправлений исключает из ядра Linux драйвер MTD-подсистемы, которая предназначена для обеспечения взаимодействия с некоторыми типами памяти на базе интегральных микросхем (например, NAND). Изначально поддержка MTD в Carillo Ranch была реализована в 2006 г. другим партнером Intel – компанией MontaVista.

Загадочная материнская плата

Как отмечает Tom’s Hardware, продукт Carillo Ranch, даже если в действительности существовал или существует до сих пор, практически не оставил «цифрового следа». Найти какую-либо информацию о нем в интернете, помимо сообщений о его изгнании из ядра Linux, специалисты издания не сумели.

Поисковик Google при попытке «скормить» ему текстовую строку “Intel Carillo Ranch” предлагает привести запрос к “Intel Carrillo Ranch”, добавив дополнительную букву “r” к слову “Carrillo”. В выдаче по скорректированному запросу, кроме рекламы исторического ранчо в Калифорнии (США), можно обнаружить ссылку на форму обратной связи на сайте уже упомянутой ранее MontaVista. В форму с предварительно «вбитым» запросом: «Я бы хотел узнать еще о плате: Intel Carrillo Ranch Pentium M – совместимым Vermillion Range».

Предположительно, устройство Intel семейства Carillo Ranch (фигурирует в патчах как LE80578) представляет собой материнскую плату или аппаратную платформу для x86-совместимого процессора EP80579, который предназначен для применения во встраиваемых (embedded) системах.

Этот чип объединяет в себе одно 32-разрядное вычислительное ядро Pentium M (Tolapai), чипсет Vermillion Range и контроллер памяти. EP80579 работает на частоте в 1,2 ГГц, характеризуется показателем TDP в 19 Вт. Производство этой микросхемы по норме 90 нм стартовало ориентировочно в 2007 г.

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Примечательно, что в базе данных Intel ARK семейство чипов EP80579 фигурирует, тогда как упоминания о материнской плате LE80578 в ней отсутствуют.

В Tom’s Hardware также изучили выдачу интернет-поисковиков по запросу “LE80578” – в нее неожиданно попало множество моделей лазерных принтеров HP LaserJet, которые, как выяснилось, работают под управлением 800-мегагерцового процессора с аналогичным идентификатором. Впрочем, вполне вероятно, что это самое обыкновенное совпадение, и LE80578 в продукции HP и Intel – два совершенно разных электронных изделия.

Linux дорожит поддержкой самого разного «железа»

Intel и другим производителям «железа» свойственно заблаговременно выпускать драйверы для своих будущих устройств и добиваться их включения в операционные системы, под управлением которых, как ожидается, эти девайсы должны будут работать. Как правило, Linux попадает в их число.

При таком подходе неизбежно возникают случаи, когда выход устройства на рынок откладывается на более поздний срок или отменяется вовсе, драйверы для них оказываются невостребованными, но все равно остаются в ядре Linux на долгие годы – команда разработки во главе с Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds) предпочитает не торопиться с лишением своего детища поддержки какого-либо «железа».

К примеру, в марте 2023 г. из кода патчей для ядра Linux стало известно об отказе Intel от вывода на рынок однокристальной системы (SoC) Thunder Bay, которая включала ядра общего назначения (Arm Cortex-A53) и специализированные блоки для вычислений в области компьютерного зрения (VPU) на базе технологий поглощенной корпорацией в 2016 г. Movidius. Драйверы для этого чипа в коде ядра Linux появились еще в 2021 г.

В ноябре 2023 г. CNews писал о том, что из разрабатываемого ядра Linux 6.7 полностью удален код, обеспечивающий его работу на компьютерах с процессорами Intel Itanium на базе архитектуры IA-64. Торвальдс назвал технологию «мертвой» более чем за два года до этого – уже тогда желающих заниматься ее поддержкой не было, хотя поставки соответствующих чипов со стороны Intel формально еще продолжались.