Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер

Intel выпустила процессоры семейства Bartlett Lake-S, в которых есть только лишь один тип ядер. Intel штамповала такие CPU десятилетиями и лишь в конце 2021 г. пришла к гибридной компоновке ядер. Теперь же она вернулась в прошлое. К тому же новые чипы построены на старом техпроцессе 10 нм.

Мертвой хваткой держаться за прошлое

Компания Intel презентовала новую линейку своих процессоров Bartlett Lake-S, характерной чертой которых стало полное отсутствие кластеров ядер. Как пишет портал WCCFTech, новинки получили до 12 высокопроизводительных ядер и не более того.

CNews писал, что в конце 2021 г. Intel спустя десятилетия пришла к гибридным процессорам, в которых были и энергоэффективные, и высокопроизводительные ядра. Такая компоновка более 10 лет используется во всех современных мобильных процессорах.

Первыми гибридными CPU Intel стали чипы семейства Alder Lake, известные как Core 12 поколения. Теперь же Intel решила отказаться от гибридности, то есть вернуться в эпоху старых Pentium, Celeron и первых Core 2 Duo.

Второе название Bartlett Lake-S – Core Series 2, маркироваться они будут как Core x 2xxP. Фактически, это перерождение семейства Raptor Lake (Core 13 поколения), только предельное количество производительных ядер в них увеличено с восьми до 12.

in6.jpg

Intel
Intel вернулась в свое давнее прошлое

В целом, новые процессоры очень похожи на своих предшественников, в том числе и техпроцессом. Это Intel 7, который, подчеркнем, является 10-нанометровым. Intel никак не может соскочить с него с 2019 г.

Чипы Bartlett Lake-S предназначены для настольных ПК. Одновременно с ними Intel продемонстрировала линейку Panther Lake или Core Ultra Series 3, которые предназначены для ноутбуков.

Что изменилось

Согласно заверениям Intel, новые настольные чипы Bartlett Lake обеспечивают на 50% более высокую производительность в многопоточных задачах по сравнению с предыдущим поколением процессоров. Они доступны с TDP 45 Вт, 65 Вт и до 125 Вт, что делает их пригодными к использованию, в том числе, в компактных настольных ПК, где нет возможности разместить полноразмерную систему охлаждения.

Процессоры совместимы с сокетами LGA 1700 на материнских платах серий Q/H/B и обладают всеми необходимыми возможностями для запуска популярных приложений искусственного интеллекта как на самом процессоре, так и в паре с дискретной видеокартой.

Когда выбор действительно есть

Лишив потребителей возможности пользоваться гибридными процессорами Bartlett Lake-S, Intel, тем не менее, предоставила им довольно широкий выбор самих чипов. Новая линейка на старте состоит из 11 моделей, внутри которых есть по 8, 10 и 12 ядер.

Многие новинки поддерживают многопоточность, то есть технологию Hyper-Threading. Флагманская модель получила название Core 9 273PQE и пиковую тактовую частоту 5,9 ГГц при минимальной 3,4 ГГц, общую частоту всех ядер 5,3 ГГц и TDP 125 Вт, а также 36 МБ кэша третьего уровня. В процессоре 12 ядер, он поддерживает 24 одновременных потока инструкций.

int61.jpg

WCCFTech
Семейство CPU Intel Bartlett Lake-S

Тем временем в самом базовом процессоре новой серии, Core 5 213PTE, тактовая частота варьируется от 2,1 до 5,2 ГГц. У чипа восемь ядер, многопоточность не заявлена, а объем кэша L3 равен 24 МБ. Уровень TDP – 45 Вт.

Все представители серии Bartlett Lake-S работают исключительно с оперативной памятью DDR5. Стандарт DDR4 не поддерживается.

Стоит ли обновляться

Во время презентации Intel заявила, что не самый передовой процессор в новой линейке, Core 9 273PE, обеспечивает до 3,8 раз лучшую производительность в режиме реального времени, до 2,5 раз большее время отклика и до 4,4 раз меньшую максимальную задержку PCIe по сравнению с процессором AMD Ryzen 7 9700X с таким же тепловыделением (65 Вт).

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Импортонезависимость

При этом в процессоре AMD всего восемь ядер, тогда как Core 9 273PE их 12. Однако тому есть объяснение – современные чипы AMD с TDP 65 Вт ограничены восемью ядрами.

Что до процессоров Core Ultra Series 3 (Panther Lake), то они, по заверениям Intel, демонстрируют максимум 4,5-кратный прирост производительности в задачах ИИ по сравнению с решением Nvidia Jetson AGX Orin 64 ГБ, а также опережает чипы AMD и Qualcomm.

Купить смогут не все

Несмотря на то, что процессоры Bartlett Lake-S предназначены для настольных компьютеров, купить их в рознице не выйдет, по крайней мере, в обозримом будущем. Найти их в официальной продаже можно будет исключительно в готовых сборках, так как Intel намерена поставлять их только OEM-производителям.

Геннадий Ефремов

