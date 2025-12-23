В России представлена видеокарта Acer Nitro Arc B570 на базе GPU Intel

Компания Acer расширяет линейку видеокарт на российском рынке доступной новинкой Nitro Arc B570 OC. Микроархитектура Xe2 от Intel в исполнении на 18 ядер, 10 ГБ быстрой видеопамяти GDDR6 и фирменная система охлаждения Frost Blade для стабильной работы в штатном разогнанном исполнении — походящий выбор для погружения в игровые приключения по привлекательной цене.

Видеокарта Nitro Arc B570 OC построена на базе современной графической микроархитектуры Intel Xe2, предлагающей прибавку до 50% в производительности на каждое отдельное графическое ядро и существенно улучшенные блоки трассировки лучей вместе с ИИ. Чип B570 оснащен 18 графическими ядрами Xe2, в исполнении Nitro Overclocked (OC) работающими на частоте, увеличенной до 2690 МГц, как и 10 ГБ быстрой видеопамяти GDDR6 с шиной 160 бит.

Благодаря новейшим технологиям микроархитектуры Xe2 новинка также поддерживает современные технологии ИИ-масштабирования XeSS и генерации кадров Xe Frame Generation, дополненную ИИ-технологией Xe Low Latency для сокращения задержки ввода при игре с генерацией кадров. Как результат, даже столь доступное игровое решение обеспечивает высокий уровень производительности и возможность получения высоких значений FPS в ресурсоемких проектах при разрешении 1440p, а также вывод изображения 8К через интерфейс DisplayPort 2.1 в дополнение к HDMI 2.1.

Исключительная стабильность и тишина в жарких игровых баталиях гарантирована благодаря фирменной системе охлаждения Acer Frost Blade с парой мощных вентиляторов со сдвоенными подшипниками. Заводской разгон чипа и памяти до 2690 МГц обеспечивает солидную прибавку мощности в сравнении с референсным дизайном от Intel, сохраняя надежность при длительном использовании под максимальной нагрузкой. Внешнее питание обеспечивает один 8pin разъем, а заявленный уровень TDP укладывается в 150 Вт.

Видеокарта Nitro Arc B570 OC поддерживает широкий ассортимент актуальных ИИ-инструментов творческой реализации, собранных в комфортном пространстве Acer Intellegence Space. Утилиты интеллектуальной обработки графики и видео, ИИ-генерации изображений по текстовым описаниям и другие инструменты быстрого доступа к передовым возможностям нейросетей доступны в пару кликов. А рядом широкая палитра функциональных инструментов AI Playground для реализации потенциала движков Intel XMX AI – неотъемлемой части микроархитектуры ядер Xe2. А для специалистов по работе с видео предусмотрен широкий пакет аппаратной поддержки кодеков Xe Media Engine, снижающий нагрузку на центральный процессор во время потоковой обработки роликов.

Видеокарта Acer Nitro Arc B570 OC 10 ГБ уже доступна к покупке в магазинах российских ритейлеров по ценам от 26999 руб.