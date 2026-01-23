Intel предала весь мир и каждого пользователя в отдельности. Производство процессоров для ПК и ноутбуков отложено в долгий ящик, все силы отданы чипам для нейросетей

Intel откладывает производство потребительских чипов, поскольку центры обработки данных активно переходят на процессоры Xeon. Ей выгоднее обслуживать их, а пользователи, по ее мнению, могут подождать. AMD о таком пока не заявляла, и она может воспользоваться ситуацией и нарастить свою долю рынка процессоров для ПК.

И ты, Intel

Компания Intel решила снизить темпы производства пользовательских процессоров (Core, Pentium) и сосредоточиться на производстве серверных чипов Xeon, пишет The Register. Это ее реакция на повышенный спрос на ее серверные чипы со стороны центров обработки данных. Последним нужно все больше «железа» ввиду стремительного роста индустрии искусственного интеллект.

Intel официально заявила о перераспределении производственных мощностей в пользу Xeon, но не уточнила, как сильно сократятся объемы производства пользовательских CPU. Эксперты The Register полагают, что это может подтолкнуть цены на ПК и ноутбуки к дополнительному росту, как это на протяжении последних трех месяцев делают производители оперативной памяти и SSD. Их продукция теперь тоже по большей части направляется в дата-центры, тогда как в обычной рознице назрел дефицит, а цены ежедневно устанавливают новые рекорды.

Ошибка или стратегический ход

Нынешний финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner), комментируя смену курса компнаии, признал, что Intel оказалась в затруднительном положении из-за неправильной первоначальной оценки спроса на свои процессоры для центров обработки данных. Полгода назад Зинснер говорил, что клиенты Intel намекали на снижение закупок серверных CPU, и на основании этого был снижен объем их выпуска. Однако спрос не только не упал, но и вовсе существенно подскочил, и теперь у Intel образовался дефицит Xeon.

Intel Вероятно, совсем скоро Intel Core станут не только более дорогими, но и более редкими

В связи с этим Intel решила увеличить объемы их выпуска. А поскольку на строительство новых фабрик денег у Intel пока нет, ей пришлось урезать выпуск чипов Core.

Никакой конкретики

Зинснер поспешил заверить общественность, что Intel не станет полностью отказываться от своего клиентского бизнеса, чтобы погнаться за доходами от ИИ в центрах обработки данных. Вероятно, это был намек на компанию Micron – одного из трех крупнейших производителей памяти в мире. Сейчас она работает преимущественно на дата-центры, и в конце 2025 г. она уничтожила свой дочерний бренд Crucial, под которым годами выпускала оперативную память и SSD-накопители.

«В рамках работы с клиентами мы ориентируемся на средний и высокий сегменты, а на нижний сегмент уделяем меньше внимания. В той мере, в какой у нас есть избыточные мощности, мы направляем их в центры обработки данных», – заявил Зинснер. При этом он не уточнил, какой именно процент производственных мощностей Intel намерена выделить под выпуск Xeon.

Следует напомнить, что Intel сейчас находится в очень уязвимом финансовом положении. Это началось в 2019 г., когда у руля компании встал Роберт Свон (Robert Swan). Это один из предшественников Зинснера – бывший финдиректор Intel, едва не разваливший компанию и в 2020 г. допустивший разрыв 14-летнего партнерства с одним из главных ее клиентов в лице компании Apple.

Одно из следствий

Аналитики The Register полагают, новая стратегия Intel может навредить в первую очередь рынку компьютеров и ноутбуков начального среднего уровней. По их мнению, не отказываясь от выпуска чипов Core полностью она сосредочится в первую очередь на выпуске самых передовых моделей этой линейки и урежет производство более доступных процессоров.

Как следствие, найти в продаже недорогие ПК с процессорами Intel начального уровня может стать сложнее, считают в The Register. Например, несколько дней назад Intel объявила о прекращении производства чипов Core 12 поколения, известных под кодовым названием Alder Lake. Им всего четыре года, но они по-прежнему актуальны и при этом стоят зачастую ощутимо дешевле более современных поколений Core (13, 14 и 15).

К слову, компания AMD, главный и единственный конкурент Intel на мировом рынке процессоров с архитектурой х86, пока не заявляла о снижении объемов выпуска пользовательских Ryzen в пользу серверных Epyc. В теории, на фоне нового курса Intel она могла бы нарастить свою долю на рынке десктопных процессоров.

Вроде бы все логично

Как пишет The Register, Intel могла пойти на сокращение выпуска потребительских процессоров Intel вовсе не только из-за стремления заработать на популярности искусственного интеллекта и нужде дата-центров в ее серверных Xeon. The Register пишет, что к этому ее мог подтолкнуть хаос на рынке оперативной памяти.

Высокие цены на ОЗУ отпугивают пользователей и отбивают всяческое желание купить новый ноутбук, ПК или проапгрейдить имеющийся. Это, очевидно, бьет по продажам самой Intel – нет особого смысла выделять производственные мощности под выпуск клиентских процессоров, если покупателей ПК отпугивают завышенные цены.

По прогнозам Зинснера, Intel может перейти к постепенному увеличению выпуска Core во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня). Но важно учитывать, что ее подразделение Intel Foundry, которое как раз занимается производством CPU, по итогам IV квартала 2024 г. оказалось убыточным. Ее операционный убыток достиг $2,5 млрд. Вероятно, на фоне этого Intel решит как можно дольше выпускать больше Xeon, нежели Core, чтобы в будущем избежать подобных провалов.