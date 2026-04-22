Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России

MSI, производитель игровых, контент-креативных и бизнес-ноутбуков, представил обновленные игровые ноутбуки серий Raider и Crosshair с полностью новым внешним видом. Новый показатель мощности системы в 300 Вт, передаваемый процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Laptop, делает их самыми мощными игровыми ноутбуками во всей индустрии.

MSI обновила подборку 18-дюймовых игровых ноутбуков: Titan 18, Raider 18 и Stealth 18 теперь функционируют на новейших процессорах Intel Core Ultra 200HX и оснащены дисплеями 4K-разрешения с частотой 240 Гц Mini LED.

«Производительность всегда была ключевой целью MSI, и новые Raider и Crosshair уверенно держат марку, – сказал Дерек Чен, вице-президент глобальных продаж и маркетинга отдела ноутбуков. – Кроме увеличения показателей производительности, мы оптимизировали и снизили уровень шума вентиляторов для всех моделей даже под пиковыми нагрузками для более тихого и комфортного использования ноутбуков».

Новые Raider 16 Max и Raider 16 обеспечивают новейшие процессор и видеокарту Intel CoreTM Ultra 200HX и Nvidia GeForce RTX 50 Laptop до 300 Ватт. Эти нагрузки и производительность стали доступны благодаря новому дизайну Cooler Boost Trinity с системой Intra Flow. У ноутбуков до трех вентиляторов, шесть тепловых трубок и эксклюзивный дизайн с 5 выдувными зонами – полный комплект для превосходного охлаждения, при этом с сохранением портов на задней части ноутбука для удобного менеджмента проводов.

Для поддержания уровня шума у ноутбуков серии Raider ниже 50 дБ(A) даже во время активной игровой сессии отдел исследований и разработок компании MSI осуществил редизайн материнской платы, перейдя к более компактной схеме компоновки и высвободив пространство корпуса для более крупных вентиляторов. С более крупными вентиляторами система может поддерживать сильный воздушный поток с меньшей скоростью вращения лопастей – уменьшая общий шум от вентиляторов. В то же время уменьшенная плата позволяет сделать ноутбук тоньше, так что Raider легче помещается в стандартные рюкзаки и становится более удобным для переноса.

Кроме того, MSI дополнительно оптимизировала скорость вращения вентиляторов, позволяя постепенно изменять скорость вращения в зависимости от нагрузки. Это позволяет избежать ненужных неожиданных звуков резко ускорившегося вентилятора во время легкой нагрузки.

Обновить Raider теперь легче, чем когда-либо – всего два шурупа отделяют пользователя от доступа к памяти и SSD. Больше не нужно разбирать всю заднюю крышку – всё, что нужно, находится под рукой.

Отличный экран обязателен для демонстрации высокой производительности. У Raider установлен премиальный 2.5K 240Гц OLED-экран, сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000 True Black, – всё для премиального визуального опыта.

Для геймеров, которые верят, что больше RGB-подсветки означает выше производительность, Raider несомненно будет самой мощной техникой. Raider 16 Max имеет полностью настраиваемую подсветку логотипа, световой полосы и клавиатуры.

Новые Crosshair 16: Тоньше и производительнее.

Новые ноутбуки Crosshair 16 Max и Crosshair 16 представляют более тонкий корпус – всего лишь 21,9 мм, на 14,3% тоньше предыдущего поколения. Несмотря на более компактные размеры, производительность ноутбуков не уменьшилась, а даже наоборот – с 200 Вт, поставляемыми процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Серии Laptop GPU, производительность увеличилась на 17,6% в сравнении с прошлым поколением.

Высокая производительность стала возможной благодаря уникальной системе от MSI Cooler Boost. Продвинутая система с двумя вентиляторами, пятью тепловыми трубками и дизайном с четырьмя вентиляционными отверстиями позволяет поддерживать высокую производительность длительное время без перегрева.

Для полного погружения и отображения улучшенной производительности Crosshair, в ноутбуках установлены премиальные 2.5K 165 Гц OLED-экраны.

У Crosshair 16 имеется расширенный перечень портов, включая три USB-A порта, два USB-C порта (один из них поддерживает Thunderbolt 4), HDMI и RJ-45 LAN. Подключиться к разнообразной технике легко с таким набором.

Для упрощения управления кабелями более массивные порты, такие как HDMI и RJ-45, были перемещены на заднюю сторону ноутбука. Более организованного и свободного рабочего стол стало добиться еще проще.

Titan 18 / Raider 18 Max / Stealth 18: Ультимативные 18-дюймовые монстры.

18-дюймовые игровые ноутбуки MSI, включая Titan 18, Raider 18 Max и Stealth 18, давно известны как монстры производительности. Теперь с новыми процессорами Intel Core Ultra 200HX их производительность достигает совершенно новых вершин. Когда процессор может получать до 220 Вт, эти ноутбуки демонстрируют высокую производительность для устройств данного класса.

Для полного осознания пользователями всей производительности Titan 18 оснащен одним из самых продвинутых дисплеев на рынке — 4K 240 Гц Mini LED-экраном.

С 1000 нит максимальной яркости и ультравысоким соотношением контрастности 2000000:1, экран предоставляет иммерсивный опыт.

Новые ноутбуки серии Cyborg 15: Большие обновления в производительности и экранах.

Новые модели Cyborg 15 поступают с крупными улучшениями как в производительности, так и в качестве дисплея. Новый Cyborg 15 Max теперь обеспечивает до 100 Вт для видеокарты, с общим энергопотреблением до 130 Вт для процессора Intel Core 200H и видеокарты Nvidia GeForce RTX 50.

Этот скачок в продуктивности обеспечивается обновлением в тепловой системе Cooler Boost, оснащенной двойными вентиляторами и тремя тепловыми трубками. В комбинации с высокой производительностью и безопасной фазовой термопастой, новый Cyborg 15 Max достигает впечатляющих показателей роста производительности в 122% в сравнении с прошлым поколением. Для пользователя это означает значительно более плавный и иммерсивный геймплей.

Кроме более плавного геймплея, новые ноутбуки серии Cyborg 15 оснащены FHD 144 Гц дисплеями со 100% sRGB передачей цвета, что дает более насыщенное и корректное отображение не только для игр, но и для создания контента.

Новые ноутбуки Cyborg 15 также имеют важные изменения в вопросах портов. Cyborg 15 Max оснащен тремя USB-A портами и одним USB-C портом 100 Вт с протоколом быстрой зарядки и DisplayPort функционалом.

В дополнение к этому Cyborg – одна из редких серий стартовых игровых ноутбуков с портами на задней стороне корпуса. Когда HDMI и RJ-45 порты находятся за монитором, пользователям значительно комфортнее и легче поддерживать порядок на столе.

Весь этот функционал собран в небольшой корпус с весом всего лишь 2 кг и толщиной в 21 мм.

На Российском рынке ноутбуки серий Raider, Titan, Stealth и Cyborg уже можно приобрести на сайтах DNS и «Ситилинка».

Модели серии Crosshair ожидаются на полках в середине июня.