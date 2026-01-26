Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron

Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков Intel Celeron в России по иску компании «ТС Интеграция». Причиной стало неиспользование американской корпорацией этих брендов в установленный срок.



Отзыв торговой марки

Как выяснил CNews, суд по интеллектуальным правам вынес решение в пользу российской компании «ТС Интеграция» (входит в холдинг «Т1» и является одним из участников рынка системной интеграции в России), удовлетворив ее иск к американской корпорации Intel. Суд постановил досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков Intel Celeron на территории России вследствие их неиспользования.

Под аннулирование попали товарные знаки, зарегистрированные по российским свидетельствам № 179946 и № 184658. Первый знак был защищен для товаров 9-го класса МКТУ, куда традиционно входит компьютерная техника и электроника. Второй знак охранялся для более широкого перечня товаров и услуг в классах 9, 35, 38 и 42, которые охватывают, среди прочего, программное обеспечение, телекоммуникационные и бизнес-услуги.

Однако, на момент написания этого материала на сайте Российского агентства по патентам и товарным знакам обе торговые марки еще числятся действующими. Сами бренды «Селерон» и Celeron зарегистрированы в 1998 г. Патенты продлевали несколько раз: в 2008 г. и в 2018 г. .

Фото: © Mark800 / Фотобанк Фотодженика У Intel забрали торговую марку на процессоры Celeron

Стоит напомнить, что в 2022 г., после начала специальной военной операции на Украине, Intel приостановила свою деятельность в России. Компания также безуспешно пыталась перевезти персонал своего российского центра разработок за границу. В апреле 2024 г. Intel продала офис в Нижнем Новгороде, который был ее крупнейшим исследовательским центром в стране. В том же году компания зафиксировала рекордный чистый убыток за всю свою полувековую историю.

Причина иска

Ранее CNews писал, что иск был подан «ТС Интеграцией» с требованием прекратить охрану этих знаков, ссылаясь на их неиспользование правообладателем в течение установленного законом срока. В деле также участвовала Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в качестве третьего лица.

Ранее CNews задавал вопросы «ТС Интеграции» вопросы о том для чего ей нужно аннулировать товарный знак Celeron, но ответов не получил.

Помимо прекращения правовой охраны, суд взыскал с Intel Corporation 50 тыс. руб. в пользу истца в качестве компенсации расходов на уплату государственной пошлины при подаче искового заявления.

Как указано в судебных документах, принятое решение вступает в законную силу немедленно. Однако у корпорации Intel сохраняется право на его обжалование в Президиуме Суда по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия.

Про Celeron

Intel Celeron — это серия недорогих процессоров, совместимых с архитектурой x86. Они предназначены для использования в домашних и офисных компьютерах и отличаются доступной ценой благодаря ограничению объема кэш-памяти второго уровня (L2) и функционала.

Первый Celeron был представлен 15 апреля 1998 года на базе архитектуры Pentium II. В августе того же года Intel выпустила следующее поколение процессоров Celeron на ядре Mendocino. В этом поколении кэш L2 объемом 128 КБ был встроен в кристалл процессора, что позволило ему работать на частоте ядра.

В сентябре 2022 года Intel объявила о постепенном отказе от брендов Celeron и Pentium в бюджетном мобильном сегменте. Вместо них компания планирует использовать новый бренд Intel Processor N. При этом некоторые процессоры все еще могут выпускаться под старыми названиями в встраиваемых и мобильных системах.

Согласно данным российского агентства по патентам и товарным знакам, бренды «Селерон» и Celeron зарегистрированы в России с 1998 года. Патенты на эти бренды неоднократно продлевались: в 2008 и 2018 годах. На момент публикации этой информации оба патента действуют до 2028 года.