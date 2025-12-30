Топор войны зарыт? Intel продалась своему главному конкуренту

Nvidia купила долю в Intel, заплатив за нее $5 млрд. Какая часть чипмейкера теперь под ее контролем, пока не разглашается, но фактически Nvidia частично прибрала к рукам своего прямого конкурента. Intel пытается захватить рынок видеокарт, где десятилетиями царствует Nvidia, с 2021 г. Сделка одобрена регуляторами

Новый совладелец

Компания Nvidia, крупнейший в мире разработчик видеочипов, вложилась в Intel – самого крупного на планете производителя процессоров с архитектурой х86. Как пишет Reuters, сумма сделки составила $5 млрд, однако стороны не уточняют размер доли Intel, которой отныне владеет Nvidia. Tom’s Hardware пишет, что она может достигать 4%.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сделку одобрила. В результате на руках Nvidia в настоящее время находится около 214,7 ценных бумаг Intel – каждая обошлась ей в $23,28.

Это существенно ниже рынка – 30 декабря 2025 г. одна акция Intel стоила около $36,7. Причина столь разительной разницы в том, что сумма, которую Nvidia была готова заплатить за одну акцию Intel, была зафиксирована в сентябре 2025 г., когда компании только договорились о сделке. Речи о пересмотре цены с учетом рыночных реалий не было.

Intel Сделка с Nvidia, может, и выглядит выгодной для Intel, но от хорошей жизни конкурентам не продаются

Сделка была закрыта через три месяца после подписания договора, в том числе, из-за проверки FTC. Эксперты комиссии изучали договор на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

С миру по нитке

Intel годами находится в очень сложной финансовой ситуации из-за сомнительных решений предыдущих двух гендиректоров. Нынешний СЕО Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) встал у руля в марте 2025 г. и начал с увольнения нескольких тысяч сотрудников и других непопулярных мер. Они помогли компании немного подняться на ноги и даже получить чистую прибыль впервые за много месяцев.

Но Intel очень сильно отстает от AMD, своего главного конкурента на рынке х86-процессоров, а это основное ее направление деятельности. В результате она вынуждена привлекать инвесторов и партнеров – летом 2025 г., к примеру, 10% компании купило правительство США, и еще $2 млрд в обмен на акции предоставил японский холдинг Softbank. Это владелец компании ARM, разработчик одноименной процессорной архитектуры, которая используется сейчас почти в каждом мобильном процессоре. Intel пыталась было внедриться в рынок мобильных чипов со своими первыми Atom на х86, но они оказались горячее, медленнее, дороже и «прожорливее» в сравнении с ARM-решениями тех лет. Рынок сделал выбор в пользу ARM.

С января 2021 г. Intel непрерывно пытается захватить рынок дискретных видеокарт, где на протяжении десятилетий бал правит как раз Nvidia. За прошедшие пять лет доля Intel на этом рынке не достигла и 1%, тогда как Nvidia удерживает свыше 80%.

Помощь или личная выгода

Сделка между Nvidia и Intel предполагает не только вхождение первой в список совладельцев второй. Компании намерены работать над целым рядом совместных проектов.

В частности, в соответствии с условиями сделки, Nvidia и Intel будут общими усилиями разрабатывать несколько поколений чипов для центров обработки данных и компьютеров.

Особенностью этих процессоров станет симбиоз вычислительных ядер Intel и графических ядер Nvidia последнего поколения. Сейчас в процессорах Intel используется собственная графика.

В теории, это может улучшить положение чипов Intel по отношению к процессорам AMD. В них используется графика Radeon, тоже собственность AMD, и с ней компания, в отличие от Intel, прекрасно чувствует себя на рынке дискретных видеоускорителей.

В сегменте ПК Intel будет производить процессоры x86, разработанные специально для Nvidia, которые Nvidia интегрирует в свои платформы инфраструктуры искусственного интеллекта и предложит рынку.

Intel также сможет создавать системы на кристалле (SOC) на базе архитектуры x86, интегрирующие графические процессоры Nvidia RTX. Эти новые чипы x86 RTX будут использоваться в персональных компьютерах со встроенными процессорами и графическими процессорами.

Напомним, что процессоры AMD выпускаются на фабриках TSMC – самые современные имеют топологию 4 нм. Тем временем все нынешние чипы Intel – 10-нанометровые, то есть в этом плане они существенно отстают от конкурентов. Intel стремится одновременно и развивать собственный 1,8-нанометровый техпроцесс, и напроситься в основные клиенты TSMC, чтобы на ее заводах выпускать свои будущие чипы, но и то, и другое у нее пока слабо получается.