Kraftway представляет новую линейку доверенных высокоплотных серверов на базе процессоров Intel Xeon пятого поколения

Компания Kraftway, российский производитель доверенного серверного оборудования, представляет новую линейку высокоплотных двухпроцессорных серверов Kraftway Trusted Server (TS) 5310/ 5320 на базе современных процессоров Intel Xeon пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители Kraftway.

По сравнению с аналогичными системами на процессорах более ранних поколений применение новых CPU обеспечивает существенный прирост производительности серверов во всех основных моделях использования: до 70% в вычислительных задачах за счет большего количества ядер и увеличения кэш-памяти, кратно в задачах искусственного интеллекта и аналитики благодаря специализированным встроенным ускорителям, а также на десятки процентов при применении для целей консолидации и виртуализации.

Ожидается, что такой значительный рост производительности обеспечит популярность и востребованность новых серверных систем у российских государственных и корпоративных заказчиков в 2026 г.

Новые серверы предназначены для обработки больших объемов данных, высокопроизводительных вычислений, виртуализации, работы с ресурсоемкими приложениями и других высоконагруженных сценариев, где требуется максимальная производительность, надежность и масштабируемость. Линейка представлена двумя монтируемыми в стойку моделями в форм-факторах 1U и 2U, поддерживает память DDR5 объемом до 8 ТБ и отличается высокой производительностью на одну единицу монтажного пространства в стойке (1U), что особенно важно при размещении устройств в дата-центрах.

Серверы построены на базе новой материнской платы Kraftway KWC741S с глубоко переработанной схемотехникой, BIOS собственной разработки и фирменным ПО контроллера ВМС для удаленного управления и мониторинга. Платы, как и сами серверы, производятся в России на высокотехнологичном заводе электронного оборудования Kraftway в Обнинске. В процессе глубокой локализации в платформу были интегрированы функции безопасности, которые всегда были в приоритете для Kraftway при разработке продукции.

Для обеспечения доверенности серверных систем инженеры Kraftway предусмотрели встроенные средства защиты собственной разработки: сертифицированное ФСТЭК средство доверенной загрузки «Электронный замок «Витязь» 2.2» и модуль защиты системного программного обеспечения (МЗСПО) на базе отечественного микроконтроллера.

При проектировании новых систем конструкторы и инженеры Kraftway ставили задачу создать универсальную платформу, максимально легко адаптирующуюся под конкретные потребности различных заказчиков, что нашло отражение в большой вариативности конфигураций дисковой подсистемы и разнообразии слотов расширения.

Новые серверы поддерживают SAS/SATA/NVMe накопители с множеством вариантов корзин (до 12 дисковых отсеков у модели 5310 и до 24 ̶ у модели 5320), включая комбинации для высокоскоростных NVMe-накопителей. Несмотря на компактность размеров, оба сервера обладают максимально гибкими возможностями расширения: сервер 5310 оснащен тремя слотами PCI-E и 2 OCP-слотами, а модель 5320 ̶ 12 слотами PCI-E и двумя слотами OCP.

Сервер Kraftway Trusted 5320 может также оснащаться двумя полноразмерными GPU-ускорителями мощностью до 400 Вт.

Использование мощных современных центральных процессоров и графических ускорителей в корпусе 2U выдвинуло на повестку задачу обеспечения эффективного теплоотвода. Успешные нагрузочные испытания серверных систем на базе процессоров 350 Вт в температурном диапазоне от + 10 до +35 градусов полностью подтвердили работоспособность и отказоустойчивость оборудования.

Сервер Kraftway TS 5320 включен в реестр российской продукции Минпромторга России, а система Kraftway TS 5310 находится в финальной стадии регистрации. Оба сервера доступны для заказа с момента объявления.

Старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов: «В связи с повсеместной цифровизацией бизнес-процессов и ростом потребностей в высокопроизводительных вычислениях российские заказчики особое внимание обращают на высокоплотные архитектуры, позволяющие значительно увеличить коэффициент полезного наполнения существующих серверных стоек и наращивать вычислительные мощности на имеющихся площадях. Мы полагаем, что благодаря большому потенциалу в конфигурировании и масштабировании анонсируемые сегодня модели станут наиболее популярными серверными системами в нашем модельном ряду на ближайший год».