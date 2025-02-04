Росатом КИС НПО Kraftway TS серия серверов
|04.02.2025
|vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP 1
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 83 1
|Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1340 1
|Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 72 1
|Карпов Евгений 41 1
|Юсупов Ренат 118 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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