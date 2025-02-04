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Росатом КИС НПО Kraftway TS серия серверов



04.02.2025 vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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