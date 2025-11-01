Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

Доверенная отечественная платформа как фундамент надежной корпоративной ИТ-инфраструктуры: Kraftway представит серверные новинки и микроэлектронные разработки на CNews Forum

Процесс замены иностранных технологических решений российскими разработками набирает обороты. Сегодня драйвером импортозамещения выступает не только желание минимизировать санкционные риски, снизить зависимость от зарубежных поставщиков и выполнить требования законодательства, но и запрос со стороны бизнеса на получение дополнительных гарантий устойчивости ИТ-инфраструктуры и укрепления информационной безопасности.

На помощь российским компаниям приходят новые системы сертификации. Независимые эксперты в рамках испытаний, проводимых в аккредитованных лабораториях, по специальным методикам оценивают соответствие вычислительных систем и их компонентов нормативно установленным критериям доверенности и технологической независимости. Система сертификации «КИИ Серт», подтверждающая возможность использования оборудования в критической информационной инфраструктуре, работает уже более года. Она призвана помочь российским предприятиям из системообразующих отраслей в выборе оптимальных отечественных решений. Российская компания Kraftway стала первым обладателем сертификата «КИИ Серт» на свой сервер Kraftway TS 3100. На подходе еще несколько сертификатов, в том числе на серверное оборудование. Эти устройства составили ядро экспозиции Kraftway на открывающемся 11 ноября CNews Forum.

Специально к форуму Kraftway приурочит объявление своего флагманского высокопроизводительного сервера Kraftway TS 3030 с 6 графическими ускорителями. Участники форума первыми увидят эту новинку. Новая система является логическим развитием продуктовой линейки для требовательных к ресурсам приложений, начатой сервером Kraftway TS 3020, который также будет представлен на стенде компании. Система поддерживает ускорение инженерных расчётов, сложные графические вычисления, обеспечивает высокую производительность инференса, гарантируя при этом стабильность при длительных нагрузках.

Одним из ключевых элементов информационной безопасности крупного предприятия является межсетевой экран нового поколения (NGFW). Этот сегмент рынка растет особо быстрыми темпами. Kraftway как один из крупнейших разработчиков аппаратных платформ NGFW покажет новую систему «Рубеж С2» на базе процессоров Xeon gen4/gen 5 для построения на основе отечественного ПО широкого спектра телекоммуникационных решений, включая межсетевые экраны, шлюзы безопасности, балансировщики нагрузки, VPN-серверы, системы фильтрации контента, средства обнаружения сетевых атак и т.д.

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры
Безопасность

Особый интерес аудитории вызовет раздел экспозиции, посвященный микроэлектронным разработкам дизайн-центра Kraftway. В партнерстве с ведущими вузами страны были реализованы знаковые для российской микроэлектроники проекты по созданию дискового и сетевого контроллеров, обеспечивающих безопасность хранения и передачи информации. На базе контроллеров созданы и уже интегрируются в продуктовые линейки отечественные твердотельные накопители информации и сетевые адаптеры.

«Масштаб мероприятия и количество участников Форума в 2025 году свидетельствуют о его важности не только для нашей индустрии, но и для обретения всей российской экономикой подлинной импортонезависимости, — отметил старший вице-президент Kraftway Ренат Юсупов. — В ходе форума и на стенде, и во время выступления мы планируем представить новый подход компании к проектированию электронной компонентной базы и аппаратных платформ на базе принципа конструктивной информационной безопасности, что может стать ключевым элементом достижения доверенности и реального импортозамещения».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Российские ИТ-шники спаслись от инфляции. В отрасли шикарный рост зарплат

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/