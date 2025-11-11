Kraftway выпустила высокопроизводительный сервер TS3030 с 6 GPU

На открывающемся сегодня CNews Forum 2025, одном из самых масштабных ИТ-форумов России, посвященных цифровой трансформации экономики, компания Kraftway представила новинку серверного модельного ряда — высокопроизводительный двухпроцессорный сервер Kraftway TS3030. Новая система является логическим развитием продуктовой линейки для требовательных к ресурсам приложений, начатой сервером Kraftway TS 3020, и на сегодняшний день представляет собой самое мощное устройство в серверном модельном ряду компании.

Эта современная высокопроизводительная серверная система масштаба предприятия предназначена для решения ресурсоемких задач автоматизированного проектирования, искусственного интеллекта, криптографии, обработки больших массивов данных и высокопроизводительных вычислений. Сервер поддерживает установку шести полноразмерных ускорителей с тепловой мощностью до 350 Вт каждый.

Система поддерживает ускорение инженерных расчётов, сложные графические вычисления, обеспечивает высокую производительность инференса, гарантируя при этом стабильность при длительных нагрузках. Модель выполнена в форм-факторе 3U для установки в стандартную 19-дюймовую стойку и поддерживает два процессора Intel Xeon Scallable gen.3, а также до шести полноразмерных двухслотовых GPU. Сервер построен на базе материнской платы Kraftway с чипсетом Intel C621A и прошивкой для BIOS собственной разработки. 16 слотов DDR4 3200 ECC позволяют довести максимальный объём оперативной памяти до 4 ТБ (или до 6 ТБ при использовании модулей Intel Optane).

При разработке конструкции серверного корпуса инженеры Kraftway применили оригинальное техническое решение для обеспечения эффективного теплоотвода. Благодаря усиленной двухуровневой системе вентиляции было достигнуто раздельное охлаждение базовых компонентов сервера и ускорителей: 6 вентиляторов работают на уровне материнской платы, а 3 более мощных – охлаждают ускорители, изолированные от материнской платы перегородкой для предотвращения смешивания воздушных потоков. Корпуса для новых систем производятся в России.

Система допускает большую вариативность конфигураций и может, помимо двух встроенных твердотельных накопителей, оснащаться 3 типами дисковых корзин, поддерживающих до 24 накопителей разного типа (HDD, SSD SAS/SATA и NVMe). Накопители NVMe существенно повышают скорость взаимодействия с процессорами, что может быть особенно важно для расчетных инженерных задач.

Удаленное управление и мониторинг сервера осуществляется с помощью последней версии ПО контроллера BMC для серверных материнских плат разработки Kraftway, которое обеспечивает комплексный мониторинг состояния всех компонентов системы и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры. В новой редакции были добавлены функции настройки параметров BIOS из BMC, сбора данных с сетевых карт, а также функции управления RAID-контроллерами через различные интерфейсы и управления питанием сервера через протокол SNMP.

Помимо физической защиты в виде стандартного датчика вскрытия корпуса, в состав сервера входит дополнительный функционал для обеспечения информационной безопасности: специальный модуль защиты системного ПО на базе российского контроллера и встроенная в UEFI оболочка безопасности Kraftway Secure Shell. При необходимости сервер может оснащаться сертифицированным ФСТЭК электронным замком «Витязь 2.2» разработки Kraftway с интегрированным антивирусом Kaspersky for UEFI.

Сервер Kraftway TS 3030 включен в реестр российской продукции Минпромторга.

В настоящее время Kraftway завершает разработку следующего поколения GPU-сервера на базе новейших процессоров Xeon Scalable Gen 5.

«Сегодня мы является свидетелями повсеместного активного внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы и производственные операции, ̶ отметил Ренат Юсупов, старший вице-президент Kraftway. ̶ А современные задачи искусственного интеллекта задают принципиально иные требования к вычислительным платформам. Универсальные серверные решения часто оказываются неэффективными и не справляются со всё возрастающими вычислительными нагрузками. На авансцену выходят серверы с мощными вспомогательными сопроцессорами, и мы, видя запрос со стороны бизнеса, пересматриваем архитектурные подходы к проектированию наших систем. В ходе разработок нашего флагманского сервера нам пришлось преодолеть немало сложностей, связанных с увеличенным тепловыделением мощных компонентов в достаточно малом объеме. В результате работы большого коллектива инженеров и конструкторов нам удалось создать надежную, защищенную, отказоустойчивую систему, которая станет достойной альтернативой иностранным аналогам».