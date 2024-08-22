RDW Computers: новое конструктивное решение для мониторов

Бренд RDW Computers продолжает предлагать своим заказчикам импортозамещенные устройства. Одно из них – адаптированный под периферийное зрение монитор RDW 2706C с диагональю 27 дюймов. Это российский монитор, в котором применено конструктивное решения изогнутой матрицы. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

RDW 2706C – монитор с изогнутым типом матрицы, которая в точности повторяет поле зрения человеческого глаза. Такой конструктив создает визуальное удобство и обладает рядом пользовательских преимуществ: комфорт и безопасность для глаз, подключение периферийного зрения, широта поля зрения и эстетика изображения.

RDW Computers Монитор RDW 2706C

Базовые параметры монитора RDW 2706C с адаптацией под периферийное зрение: самое популярное значение курватуры – 1500R и «золотой стандарт» курватуры – 1800R, формат изображения – 16:9, разрешение – 2560х1440 пикселей (QHD), яркость – 300 кд/м2, глубина цвета – 8 бит, частота обновления – от 75 Гц до 240 Гц, время отклика – 5(1) мс. Крепление VESA, Type-C и регулировка по высоте – опционально.

Модель внесена в Единый реестр РЭП Минпромторга России.