Аналитика МТС: iPhone 17 стал самой популярной новинкой от Apple за последние три года

МТС проанализировала итоги первого дня предзаказа на iPhone 17 в собственной розничной сети. Спрос на новинки оказался в два раза выше, чем на iPhone 16 в прошлом году и в пять раз выше, чем на iPhone 15 в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max – на него пришлось 57% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro — 31%, iPhone Air — 9% и базовый iPhone 17— 3%. Наиболее востребованный цветом стал темно-синий (30%), а объем памяти 256 ГБ (48%).

В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва (39% от всех предзаказов), Санкт-Петербург – 8%, Рязань – 5%, Хабаровск – 3% и Сочи – 3%.

«Результаты первого дня предзаказа подтверждают высокий интерес к новинкам от Apple. В этом году внимание покупателей сосредоточено не только на традиционных улучшениях камеры и производительности, но и на новом форм-факторе. К примеру, ранее линейка Plus пользовалась невысоким спросом, тогда как модель Air стала сейчас одной из наиболее востребованных моделей. Для нас важно, чтобы клиенты могли первыми получить новые iPhone, поэтому мы планируем начать выдавать предзаказы до конца сентября», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость iPhone 17 в МТС: iPhone 17 256 ГБ – 109 990 руб.; iPhone 17 512 ГБ – 134 990 руб.; iPhone 17 Air 256 ГБ – 144 990 руб.; iPhone 17 Air 512 ГБ – 169 990 руб.; iPhone 17 Air 1 ТБ – 199 990 руб.; iPhone 17 Pro 256 ГБ – 164 990 руб.; iPhone 17 Pro 512 ГБ – 194 990 руб.; iPhone 17 Pro 1 ТБ – 224 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 256 ГБ – 184 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 512 ГБ – 214 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 1 ТБ – 244 990 руб.; iPhone 17 Pro Max 2 ТБ – 299 990 руб.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 17 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить лишь оставшуюся сумму смартфона.

После оформления предзаказа клиент получит SMS-сообщение с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС, специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара. Покупатели iPhone 17 получат в подарок кешбэк в размере 20% от стоимости смартфона. Также для клиентов действует гарантия сроком на один год и рассрочка 0-0-12.